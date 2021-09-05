Дмитрий Азаров: "Фестиваль "Золотая маска" - культурное событие для нашего региона и всей страны"

В субботу, 4 сентября, в Новокуйбышевске стартовала региональная программа "Лучшие спектакли в городах России" национальной театральной премии "Золотая Маска", благодаря которой будут показаны самые яркие премьеры последних лет, отмеченные экспертами. Участников и зрителей фестиваля поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.
Российская Национальная театральная премия "Золотая Маска" — авторитетная и престижная награда, учрежденная в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. С 2000 года в рамках фестиваля в различных регионах проводится программа "Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии".
В 2018 г. Новокуйбышевск стал первым из малых городов России, принимавшим главную театральную премию страны. Такому вниманию город обязан театру-студии "Грань", которому в этом году исполнилось 50 лет и который неоднократно становился номинантом и дважды лауреатом "Золотой маски". В 2021 г. с 4 по 8 сентября Новокуйбышевск принимает фестиваль уже в третий раз.
"Это роскошный подарок ко Дню города и Дню нефтяника. Лучшие спектакли страны снова будут показаны здесь. Фестиваль "Золотая Маска" — культурное событие не только для Новокуйбышевска и нашего региона, но и всей страны. Такие значимые мероприятия становятся магнитом для людей творческих и талантливых, поклонников искусства. В Новокуйбышевске живет культура и искусство, творческая атмосфера все больше и больше проникает в наш регион", — отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона также подчеркнул, что проведение в Новокуйбышевске фестиваля "Золотая маска" дает мощнейший импульс для развития сферы культуры во всей Самарской области. "Особый культурный код, который есть у Новокуйбышевска, способствует развитию культуры во всем нашем регионе. В том числе, проведение фестиваля подвигло нас к строительству в городе нового здания для театра "Грань". Благодаря национальному проекту "Культура", инициированному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, в Самарской области мы строим и реконструируем театры, дома культуры, библиотеки, детские школы искусств в городах и муниципальных районах. Поддержка творческих и талантливых людей необходима", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Золотая Маска" — один из лучших фестивалей в мире. Я очень рад, что фестиваль уже в третий раз привозит свои спектакли в Новокуйбышевск. Это стало возможным благодаря поддержке наших партнеров и лично Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, — отметил президент фестиваля "Золотая маска", народный артист РФ Игорь Костолевский, — Новокуйбышевск географически небольшой город, но значимый город на театральной карте страны, который очень важен для нас. Здесь необыкновенный зритель. Во многом, это потому что в городе есть такой уникальный театр как "Грань" со своим руководителем Денисом Бокурадзе и его командой единомышленников".
В преддверии открытия фестиваля "Золотая маска" Дмитрий Азаров и президент фестиваля "Золотая маска" Игорь Костылевский обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Так, была достигнута договоренность о том, что в 2022 г. фестиваль "Золотая маска" в расширенном формате пройдет в Самаре. Не исключено, что такой чести удостоится и крупнейший моногород в стране — Тольятти.
Программа фестиваля "Золотая маска" в Новокуйбышевске стартовала со спектакля "Обещание на рассвете" московского театра им. А. С. Пушкина. Также будут показаны спектакли "Зулейха открывает глаза" Башкирского театра драмы им. М.Гафури, "Комната Герды" театра "Особняк" и театральной лаборатория Яны Туминой (Санкт-Петербург), "Ревизор" театра "Суббота" (Санкт-Петербург). Помимо спектаклей предусмотрена образовательная программа для студентов, актеров и педагогов по театральному мастерству.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить