Дмитрий Азаров: "Фестиваль "Золотая маска" - культурное событие для нашего региона и всей страны"

В субботу, 4 сентября, в Новокуйбышевске стартовала региональная программа "Лучшие спектакли в городах России" национальной театральной премии "Золотая Маска", благодаря которой будут показаны самые яркие премьеры последних лет, отмеченные экспертами. Участников и зрителей фестиваля поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.

Российская Национальная театральная премия "Золотая Маска" — авторитетная и престижная награда, учрежденная в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. С 2000 года в рамках фестиваля в различных регионах проводится программа "Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии".

В 2018 г. Новокуйбышевск стал первым из малых городов России, принимавшим главную театральную премию страны. Такому вниманию город обязан театру-студии "Грань", которому в этом году исполнилось 50 лет и который неоднократно становился номинантом и дважды лауреатом "Золотой маски". В 2021 г. с 4 по 8 сентября Новокуйбышевск принимает фестиваль уже в третий раз.

"Это роскошный подарок ко Дню города и Дню нефтяника. Лучшие спектакли страны снова будут показаны здесь. Фестиваль "Золотая Маска" — культурное событие не только для Новокуйбышевска и нашего региона, но и всей страны. Такие значимые мероприятия становятся магнитом для людей творческих и талантливых, поклонников искусства. В Новокуйбышевске живет культура и искусство, творческая атмосфера все больше и больше проникает в наш регион", — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона также подчеркнул, что проведение в Новокуйбышевске фестиваля "Золотая маска" дает мощнейший импульс для развития сферы культуры во всей Самарской области. "Особый культурный код, который есть у Новокуйбышевска, способствует развитию культуры во всем нашем регионе. В том числе, проведение фестиваля подвигло нас к строительству в городе нового здания для театра "Грань". Благодаря национальному проекту "Культура", инициированному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, в Самарской области мы строим и реконструируем театры, дома культуры, библиотеки, детские школы искусств в городах и муниципальных районах. Поддержка творческих и талантливых людей необходима", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Золотая Маска" — один из лучших фестивалей в мире. Я очень рад, что фестиваль уже в третий раз привозит свои спектакли в Новокуйбышевск. Это стало возможным благодаря поддержке наших партнеров и лично Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, — отметил президент фестиваля "Золотая маска", народный артист РФ Игорь Костолевский, — Новокуйбышевск географически небольшой город, но значимый город на театральной карте страны, который очень важен для нас. Здесь необыкновенный зритель. Во многом, это потому что в городе есть такой уникальный театр как "Грань" со своим руководителем Денисом Бокурадзе и его командой единомышленников".

В преддверии открытия фестиваля "Золотая маска" Дмитрий Азаров и президент фестиваля "Золотая маска" Игорь Костылевский обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Так, была достигнута договоренность о том, что в 2022 г. фестиваль "Золотая маска" в расширенном формате пройдет в Самаре. Не исключено, что такой чести удостоится и крупнейший моногород в стране — Тольятти.

Программа фестиваля "Золотая маска" в Новокуйбышевске стартовала со спектакля "Обещание на рассвете" московского театра им. А. С. Пушкина. Также будут показаны спектакли "Зулейха открывает глаза" Башкирского театра драмы им. М.Гафури, "Комната Герды" театра "Особняк" и театральной лаборатория Яны Туминой (Санкт-Петербург), "Ревизор" театра "Суббота" (Санкт-Петербург). Помимо спектаклей предусмотрена образовательная программа для студентов, актеров и педагогов по театральному мастерству.