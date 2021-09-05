В Сергиевске на водителя, отказавшегося от медосвидетельствования, заведено уголовное дело

В Сергиевске на ул. Ленина сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 26-летнего местного жителя. Во время общения с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и отстранили от управления транспортным средством.
Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом.
Сотрудники полиции установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобилем в нетрезвом виде.
Отделением дознания территориального органа внутренних дел в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Последние комментарии
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А чего ждать при таком губернаторе - ещё те спецы :)))
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение