В Сергиевске на водителя, отказавшегося от медосвидетельствования, заведено уголовное дело

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В Сергиевске на ул. Ленина сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 26-летнего местного жителя. Во время общения с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и отстранили от управления транспортным средством.