В Самарской области мошенники проникают в квартиры под видом врачей

ГУ МВД по Самарской области предупреждает жителей региона о новой смехе мошенничества: злоумышленники попадают в квартиру граждан под видом врачей.

Перспектива поехать в больницу, чтобы сделать прививку от COVID-19, устраивает далеко не всех. Особенно, если человек настолько боится заразиться, что панически не желает посещать лечебные учреждения или маломобилен.

Этим могут воспользоваться аферисты. Незнакомцы стучат в двери квартир и рассказывают о возможности вакцинироваться на дому, "прямо сейчас и по сниженным ценам".

Полиция региона настоятельно рекомендует жителям региона не впускать в свои жилища посторонних и не пользоваться услугами неизвестных организаций и специалистов. Для прохождения вакцинации от COVID-19 функционируют официальные прививочные пункты. Записаться на процедуру можно в том числе посредством портала gosuslugi.ru.