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Банк "Открытие": замедление восстановления США и Европы пока не сказывается на нефтяных котировках

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Юбилейное заседание министерского комитета ОПЕК+, прошедшее 1 сентября, не преподнесло сюрпризов. Участники оперативно подтвердили намерение придерживаться ранее установленных договоренностей и увеличить добычу нефти в октябре 2021 года на 400 тысяч баррелей в день.

Неопределенность со спросом на нефть остается, поскольку дельта-штамм все еще набирает обороты. Так в США число госпитализируемых достигло уже 75% от пиковых значений начала года, хотя еще недавно цифра была около 50%. И это при значительной доле вакцинированного населения. В Европе замедляется восстановление активности. Cводный индикатор деловой активности еврозоны в августе показал снижение до 59,0 п. с 60,2 п. в июле. В сфере услуг, наиболее пострадавшей в 2020 году, индекс снизился до 59,0 п. с 59,8 п. Более того, вышедшая статистика оказалась хуже ожиданий.

Пятничная слабая статистика по американскому рынку труда, как и данные по госпитализациям, способствовала ослаблению доллара, поскольку в августе рост занятости замедлился сильнее ожиданий — всего 235 тыс. при ожидании в 733 тыс. (консенсус Bloomberg). Это подтверждает опасения ФРС о том, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в США может выразиться в нежелании населения возвращаться на рынок труда.

На фоне слабого доллара и новостей из Мексиканского залива нефть уверенно поднялась выше 73 долларов за баррель Брент, в моменте превышая 73,6 долларов за баррель. Восстановление добычи в Мексиканском заливе затягивается — к пятнице большинство нефтяных платформ там остаются без персонала, а объём остановленной добычи всё ещё близок к 1,5 млн баррелей в сутки. Восстановить производство удалось лишь на 240 тыс. баррелей в сутки. Частичную работу смогли возобновить лишь 2 из 6 НПЗ в штате Луизиана. Соответственно, на рынке начинает расти убеждённость, что восстановление работы НПЗ произойдет быстрее, чем на нефтяных платформах, что увеличит дефицит на рынке нефти.

На неделе с 6 по 10 сентября котировки нефти сохранят повышенную волатильность и будут находиться в диапазоне 72-75 долларов за баррель Брент. Основные события, на которые будут реагировать цены, это данные по ВВП Еврозоны, промышленная статистика некоторых европейских стран, заседание ЕЦБ, индексы цен производителей в США".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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