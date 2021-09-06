Банк "Открытие" запускает серию открытых вебинаров по инвестициям

В сентябре стартует проект регулярных образовательных вебинаров "Открытия" по инвестициям для всех желающих. Вебинары будут проводить эксперты "Открытие Инвестиции" и банка "Открытие".

В сентябре программа вебинаров состоит из 4 лекций в рамках модуля.

14 сентября состоится стартовый вебинар "Первые шаги в мир инвестиций". На нем участники смогут узнать почему каждому нужно инвестировать и какие навыки необходимы для инвестиционного старта, изучить устройство фондового рынка и способы инвестирования.

20 сентября пройдет второй вебинар "Ключевые инструменты инвестирования". Его темы — ценные бумаги и как они попадают на биржу, основные виды ценных бумаг, а также виды, различия, параметры облигаций и инвестиционных фондов.

Вебинар 22 сентября "ИИС от А до Я" будет посвящен Индивидуальным инвестиционным счетам и их перспективам.

Тема заключительного вебинара первого модуля 24 сентября — "Выбор инвестиционной стратегии". Речь пойдет о видах инвестиционных портфелей и их целях, определении целей, рисков и доходности портфеля, стратегии управления портфелем и ошибках при его формировании.

В ходе вебинаров участники смогут получить ответы на интересующие вопросы, задав их экспертам в чате во время мероприятия.

Для участия в вебинаре нужно выбрать интересующее мероприятие на странице open.ru/investments/webinars и нажать кнопку "Участвовать". Затем на странице выбранного вебинара зарегистрироваться, введя необходимые данные. Банк отправит письмо с подтверждением регистрации и инструкцией, как подключиться к вебинару.

Все вебинары будут начинаться в 19.00 по московскому времени и продлятся около 1,5 часов.