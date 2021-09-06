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Банк "Открытие" запускает серию открытых вебинаров по инвестициям

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре стартует проект регулярных образовательных вебинаров "Открытия" по инвестициям для всех желающих. Вебинары будут проводить эксперты "Открытие Инвестиции" и банка "Открытие".

В сентябре программа вебинаров состоит из 4 лекций в рамках модуля.

14 сентября состоится стартовый вебинар "Первые шаги в мир инвестиций". На нем участники смогут узнать почему каждому нужно инвестировать и какие навыки необходимы для инвестиционного старта, изучить устройство фондового рынка и способы инвестирования.

20 сентября пройдет второй вебинар "Ключевые инструменты инвестирования". Его темы — ценные бумаги и как они попадают на биржу, основные виды ценных бумаг, а также виды, различия, параметры облигаций и инвестиционных фондов.

Вебинар 22 сентября "ИИС от А до Я" будет посвящен Индивидуальным инвестиционным счетам и их перспективам.

Тема заключительного вебинара первого модуля 24 сентября — "Выбор инвестиционной стратегии". Речь пойдет о видах инвестиционных портфелей и их целях, определении целей, рисков и доходности портфеля, стратегии управления портфелем и ошибках при его формировании.

В ходе вебинаров участники смогут получить ответы на интересующие вопросы, задав их экспертам в чате во время мероприятия.

Для участия в вебинаре нужно выбрать интересующее мероприятие на странице open.ru/investments/webinars и нажать кнопку "Участвовать". Затем на странице выбранного вебинара зарегистрироваться, введя необходимые данные. Банк отправит письмо с подтверждением регистрации и инструкцией, как подключиться к вебинару.

Все вебинары будут начинаться в 19.00 по московскому времени и продлятся около 1,5 часов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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