Стратегии для любого инвестора: УК "Открытие" запустила пять новых биржевых фондов

Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") 6 сентября запустила пять новых биржевых паевых инвестиционных фондов и сформировала линейку из семи БПИФ, ориентированную на ключевые сектора мировой экономики. Фонды позволяют клиентам заработать на росте ценных бумаг успешных европейских, американских и азиатских компаний. Инвестировать можно в готовые портфели акций и облигаций ведущих эмитентов России, США, Европы и Азии. Паи фондов обращаются на Московской бирже и доступны к приобретению по цене до 100 рублей в торговых приложениях брокера.

Линейка биржевых фондов УК "Открытие" покрывает основные потребности всех категорий инвесторов. В неё вошли разные типы стратегий, ориентированные в том числе на акции ведущих компаний США, Азии, Европы и РФ, а также облигации США и России, а именно БПИФ:

"Открытие — Акции РФ"

"Открытие — Облигации РФ"

"Открытие — Акции США"

"Открытие — Облигации США"

"Открытие — Акции Европы"

"Открытие — Акции Азии"

"Открытие — Всепогодный".

УК "Открытие" сформировала линейку таким образом, чтобы каждый инвестор мог выбрать фонд, отвечающий его запросам: фонды ориентированы на различные классы активов и валюты инвестирования, широкое географическое покрытие, а также на разный уровень риска.

Особое преимущество получат клиенты, предпочитающие портфельный подход к инвестициям: инвесторы могут собрать диверсифицированный портфель из консервативных, сбалансированных и рисковых стратегий.

При относительно низких комиссиях УК "Открытие" дает возможность выйти на мировой рынок инвестиций без статуса квалифицированного инвестора — клиентам не придется проходить дополнительные процедуры, связанные с квалификацией или тестированием.

Паи можно купить на торгах Мосбиржи в основной валюте фонда (евро, доллары или рубли). При этом все семь фондов доступны к приобретению в рублях. Это позволяет клиентам участвовать в росте номинированных в иностранной валюте активов, входящих в фонд, сэкономив на конвертации валют.

Линейка отвечает запросам всех клиентов вне зависимости от горизонта инвестирования. Однако долгосрочное инвестирование (от трех лет) позволяет клиенту получить дополнительный бонус в виде освобождения от уплаты налога. При этом налоговой льготе подлежит доход от инвестиций, не превышающий 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется, только если клиент заработает на инвестициях больше 9 млн рублей за три года. Дополнительный налоговый вычет можно получить при приобретении паев на уже открытый счет ИИС.

Чтобы клиенты могли инвестировать в том числе и в свободное от работы время, купить или продать паи можно с 10:00 до 23:50 по московскому времени.

Константин Федулинский, генеральный директор УК "Открытие":

"Запуская линейку БПИФ, мы расширяем границы и предоставляем как опытным инвесторам, так и новичкам возможность выбрать наиболее подходящую для себя стратегию инвестирования без каких-либо ограничений. Наша линейка БПИФ — результат тщательного изучения потребностей своих клиентов и спроса на рынке в целом. Поэтому мы уверены, что инвесторы по достоинству оценят преимущества каждого из продуктов в отдельности и общий синергический эффект от инвестиций во все биржевые фонды УК "Открытие" одновременно в совокупном портфеле. Формированию линейки во многом способствовали действия регулятора, который стремится сделать рынок коллективных инвестиций понятным и доступным для начинающих инвесторов".

Чтобы приобрести паи фондов, необходимо найти их в торговых приложениях брокера по тикерам:

OPNR ("Открытие — Акции РФ")

OPNB ("Открытие — Облигации РФ")

OPNS ("Открытие — Акции США")

OPNU ("Открытие — Облигации США")

OPNE ("Открытие — Акции Европы")

OPNA ("Открытие — Акции Азии")

OPNW ("Открытие — Всепогодный").

Открыть брокерский счет "Открытие Брокер" можно дистанционно, скачав приложение, на сайте компании по ссылке, а также в любом отделении банка "Открытие"/"Открытие Брокер".

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

"Сегодня на Московской бирже торгуется более 100 биржевых фондов, их число неуклонно растет. Благодаря появлению новых фондов инвесторы получают дополнительные варианты диверсификации вложений. В этом году сделки с биржевыми фондами на Московской бирже совершали 2 миллиона человек. Мы приветствуем на Московской бирже новые фонды УК "Открытие".

Запуск фондов проходит при поддержке крупнейшего маркет-мейкера биржевых фондов на Московской бирже — группы компаний "АТОН".

Ярослав Подсеваткин, партнер, руководитель трейдинга "АТОН":

"Биржевые фонды занимают всё большее место в инвестиционных портфелях, предоставляя возможность получить доступ к глобальным рынкам неквалифицированным инвесторам. Фонды УК "Открытие" покрывают почти все классы активов, а отдельно взятый фонд "Открытие — Всепогодный" — один из ярких примеров портфельного подхода к инвестициям. С увеличением количества фондов возможности частных инвесторов расширяются, а налоговые преимущества — сохраняются".