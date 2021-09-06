Сотрудники АвтоВАЗа получают по 3 тыс. руб. за прививку от коронавируса

АвтоВАЗ доплачивает работникам, сделавшим прививку от коронавируса, по 3 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко во время совещания с представителями региональных властей, посвященного вопросам поставок комплектующих.
В июне появлялась информация, что руководство АвтоВАЗа по согласованию с профсоюзной организацией решило выплатить материальную помощь в 1,5 тыс. руб. работникам завода и дочерних обществ, которые пройдут вакцинацию от COVID-19.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((