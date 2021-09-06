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Здравоохранение Общество

Сотрудники АвтоВАЗа получают по 3 тыс. руб. за прививку от коронавируса

ТОЛЬЯТТИ. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ доплачивает работникам, сделавшим прививку от коронавируса, по 3 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко во время совещания с представителями региональных властей, посвященного вопросам поставок комплектующих.

В июне появлялась информация, что руководство АвтоВАЗа по согласованию с профсоюзной организацией решило выплатить материальную помощь в 1,5 тыс. руб. работникам завода и дочерних обществ, которые пройдут вакцинацию от COVID-19.

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