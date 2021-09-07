В Самарской области проходит II Межрегиональный фестиваль им. А.Н. Толстого "Время театра"

С 6 по 12 сентября в Сызрани проходит II Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого "Время театра". Этим событием Сызранский драматический театр открывает свой 103-й театральный сезон.

Театральный фестиваль имени А. Н. Толстого "Время театра" — одна из ярких страниц культурной жизни городского округа Сызрань. Проект стал первым театральным фестивалем имени А. Н. Толстого в России и проходит один раз в два года в одном из старейших театров Самарской области, названном его же именем.

Так совпало, что вдень открытия фестиваля, 6 сентября, губернатор Дмитрий Азаровпровел встречу с творческими союзами и работниками культуры Самарской области. Глава региона и творческое сообщество губернии обсудили вопросы и предложения по развитию сферы культуры и креативных индустрий в Самарской области. В начале встречи Заслуженный артист России, председатель Союза театральных деятелей Самарской области Владимир Гальченко отметил, что культурная жизнь региона очень насыщенна и разнообразна. "В субботу в Новокуйбышевске стартовала региональная программа национальной театральной премии "Золотая Маска", сегодня в Сызрани начинается II межрегиональный фестиваль имени Алексея Толстого "Время театра", далее у нас фестивали "Шостакович ХХ век" и "Волга театральная". Причем все они очень востребованы у жителей региона — например, все билеты в Сызрани распроданы. Это говорит о высоком интересе людей к культурным событиям", — подчеркнул Владимир Гальченко.

Первый фестиваль имени А. Н. Толстого "Время театра" был проведен в 2018 году. Тогда сызранский зритель встречался с гостями из Самары и Тольятти, Пензы, Саранска и Дании. Гран-при фестиваля за ярко выраженную гражданскую позицию спектакля "Дневник Анны Франк on-line"был присужден Театру Доктора Дапертутто, Центр театрального искусства "Дом Мейерхольда", г. Пенза.

Приглашая к участию театры России и ведущих специалистов театральной сферы, фестиваль призван активизировать культурный обмен между территориями, формируя и укрепляя единое театральное пространство страны.

Во II Межрегиональном фестивале на сцене Сызранского драматического театра свои спектакли в этот раз представят театральные коллективы из Балаково, Вольска, Рыбинска, Москвы, Самары, Тольятти, Сызрани.

Одной из задач фестиваля является привлечение внимания широкой зрительской аудитории к лучшим театральным постановкам по произведениям: русских классических, советских и современных российских драматургов. На фестиваль приглашены театральные критики, театроведы, благодаря этому каждый театр-участник сможет получить отзыв о своем спектакле от экспертов.

Жюри фестиваля:

–Коробков Сергей Николаевич — председатель жюри, театральный критик, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой творческого факультета истории искусства Российского Государственного Гуманитарного университета, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии имени С. П. Дягилева.

–РогозинскаяВиктория Евгеньевна — театральный критик, член экспертного совета журнала "Страстной бульвар, 10".

–ИгнашовАлександр Викторович — кандидат филологических наук, руководитель секции драматургии Самарского Дома Актера, член правления Самарской областной организации Союза писателей России, член Союза журналистов России, Лауреат премий Ассоциации творческих союзов "Звезда Самарской Губернии", "Золотое перо Самарской области".

На открытии фестиваля "Время театра" 6 сентября Сызранский драматический театр им. А. Н. Толстого представил спектакль М. Макдонаха "Калека с острова Инишмаан". На закрытии Фестиваля, 12 сентября в 16:00,Рыбинский драматический театр покажет спектакль Л. Зорина "Варшавская мелодия".