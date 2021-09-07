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Клиенты ВТБ Онлайн смогут контролировать свои пенсионные счета

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ВТБ Онлайн появилась новая опция для клиентов ВТБ Пенсионный фонд и банка ВТБ, которая позволяет отправлять заявление на открытие нового пенсионного счета и контролировать его состояние.

В приложении теперь доступен раздел, в котором можно посмотреть состояние пенсионных счетов накопительной пенсии в рамках программы обязательного пенсионного страхования (ОПС), а также индивидуальных счетов по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

"Оперативный доступ к состоянию пенсионных счетов позволит клиентам ВТБ консолидировать информацию, которая касается их финансового статуса, планировать будущее и эффективнее распределять доходы. Такой функционал будет надежным помощником для клиентов, которым важны безопасность и удобное финансовое планирование", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

"Потребности и комфорт клиентов являются для нас приоритетными. Мы рады, что можем сегодня предоставить им возможность контролировать свои пенсионные счета, открытые в периметре Группы ВТБ, в режиме "одного окна". В ближайшее время наши клиенты смогут также пополнять свои пенсионные счета через ВТБ Онлайн", — сказала гендиректор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

Клиенты ВТБ, которые еще не успели открыть пенсионный счет в НПФ ВТБ, могут сделать это в любое удобное время в режиме онлайн. В разделе "Услуги" внутри кнопки "Пенсия" можно ознакомиться с его преимуществами, информацией о доходности, условиями договора и порядком оформления, внести дополнительные сведения о себе и первый пенсионный взнос в размере от 10 тысяч рублей.

На главном экране ВТБ Онлайн у клиентов, которые имеют пенсионные счета в НПФ ВТБ, появится раздел "Пенсионные накопления" с действующими счетами. Клиент сможет перейти на страницу счета, чтобы посмотреть детальную информацию о нем.

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