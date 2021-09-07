Сегодня на железнодорожном вокзале Жигулевск Куйбышевской железной дороги определили 200-тысячного пассажира, который приобрел билет в пригородный поезд "Ласточка" до Самары.
200-тысячным пассажиром стала Ирина Матюшина, житель Жигулевска, которая со своей семьей отправилась в столицу Самарской области, чтобы посетить городские музеи и прогуляться по самой красивой набережной России. На новой "Ласточке" они отправляются в путешествие впервые по совету друзей, которые работают в Самаре и пользуются ей ежедневно. Обратные билеты из Самары в Жигулевск они взяли тоже на "Ласточку".
Юбилейного пассажира поздравили представители Куйбышевской железной дороги и АО "Самарская пригородная пассажирская компания" и вручили ей памятные сувениры.
По маршруту Самара — Жигулевское Море пригородный поезд "Ласточка" начал курсировать 11 июня 2021 года, с 1 сентября маршрут пригородного поезда был продлен до станции Жигулевск. Со станции Жигулевск "Ласточка" отправляется ежедневно в 6.44, 10:44, 17:44 и 20:02. Из Самары в Жигулевск "Ласточка" прибывает в 8:44, 15:44, 19:44 и 21:44. Для удобства пассажиров предусмотрены остановки на станциях Могутовая, Жигулевское Море, Задельная, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка и Стахановская. Время в пути составляет всего 1 час 44 минуты.
Вагоны "Ласточка" современные и комфортные. В каждом вагоне есть установки с системой очистки и обеззараживания воздуха, в салоне установлены мягкие сидения и широкие багажные полки. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарной комнате.
Приобрести билет на скоростной пригородный поезд "Ласточка" можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.