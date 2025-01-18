Иван Носков: "Запускаем программу обновления трамваев и трамвайной инфраструктуры"

В Самаре стартует программа обновления трамваев и трамвайной инфраструктуры. "Транспорт востребованный, удобный и вместительный, но сильно изношен. И вагоны, и трамвайные пути — вы сами это видите и неоднократно мне об этом писали", — пишет в своем Телеграм-канале мэр города Иван Носков.

В этом году проектируется обновление нескольких участков, самых проблемных — контактной сети по ул. Ново-Садовой, кабельных линий от пересечения Московского шоссе с ул. Ново-Вокзальной до Ботанического сада и от ул. Антонова-Овсеенко до перекрестка улиц Революционной и Гаражной. Параллельно делаем проекты капремонта путей общей протяженность 4,5 км от Ново-Вокзальной до Гастелло.

"Быстро не будет — проекты серьезные, и вложения потребуются немалые. Сети в среднем изношены на 50%, кабельные линии — на 77%, оборудование на подстанциях — на 54%. Проект, затем поиск подрядчика, закупка оборудования — эти процессы требуют времени. Важно, что нас поддерживает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в этих масштабных вопросах.

Уверен, постепенно и планомерно мы наведем порядок в "трамвайном деле". И по-моему, есть некоторый символизм в том, что программа обновления стартует в юбилейный для самарского трамвая год — в этом году мы отметим 110-летие открытия трамвайного движения в Самаре", — пишет глава Самары.