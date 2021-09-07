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Происшествия

В Самарской области задержали подростков, кидавших камни в поезда

СЫЗРАНЬ. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали трех подростков 15-16 лет, обкидавших камнями поезда. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе сызранской транспортной полиции.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

Ранее правоохранителям сообщили, что в районе станции Сызрань-город — станции Кашпир дети кидали камнями в пассажирский поезд. Через некоторое время в дежурную часть поступило аналогичное сообщение, камнями обкидали грузовой поезд.

Транспортные полицейские нашли трех подростков — жителей близлежащих домов. Несовершеннолетние находились около железнодорожных путей без присмотра взрослых и кидались камнями ради забавы.

"В результате хулиганских действий в двух пассажирских поездах были разбиты три боковых стекла, повреждены два информационных знака и пролет металлического ограждения пешеходного перехода через железнодорожного пути. Сумма причиненного ущерба устанавливается", — отметили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Несовершеннолетние пояснили сотрудникам полиции, что не задумывались, к каким последствиям может привести их забава.

Так как школьники не достигли возраста административной ответственности, инспекторы ОДН провели с подростками профилактические беседы. В отношении их законных представителей составили протоколы об административном правонарушении.

Транспортные полицейские также добавили, что неделей ранее их коллеги нашли пятерых несовершеннолетних 14 и 15 лет, которые из хулиганских побуждений повредили остановочный павильон на платформе станции "Октябрьск" и обкидали его камнями.

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте просят родителей контролировать досуг своих детей, напоминать им правила поведения на объектах железнодорожного транспорта и, что железная дорога является зоной повышенной опасности.

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