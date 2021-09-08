В Самарскую область 17 сентября прибывает автопробег "Чистая страна 2.0"

6 сентября при партнерстве Федерального экологического оператора из Москвы стартовал автопробег "Чистая страна 2.0" в поддержку национального проекта "Экология". Автоколонна из мусоровозов преодолеет порядка трех тысяч километров и проедет по основным городам Приволжского федерального округа.

В программе запланированы круглые столы, посвященные реализации национального проекта "Экология", в ходе которых будет презентована федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов, создаваемая Федеральным экологическим оператором для управления всем жизненным циклом отходов — от образования до переработки во вторичную продукцию.

Отправной точкой маршрута стал национальный парк "Лосиный остров", где состоялась выставка коммунальной техники, а также соревнования по экохоккею. Из Москвы колонна мусоровозов отправится по городам России.

В городах маршрута организаторы проекта (Ассоциация "Чистая страна" и Минприроды России) запланировали выставку спецтехники, во время которой можно будет узнать много нового о машинах, которые сегодня занимаются сбором и вывозом твердых коммунальных отходов в России. Жители смогут своими глазами, как за считанные секунды мусоровоз может превратить крупный габаритный мусор в щепки, а самым юным посетителям выставки даже разрешат посидеть за рулем этой машины.

Автопробег "Чистая страна 2.0" проходит с 6 по 29 сентября через 11 субъектов России. Это Москва (6 сентября), Владимир (8 сентября), Нижний Новгород (10 сентября), Саранск (13 сентября), Ульяновск (15 сентября), Самара (17 сентября), Набережные Челны (20 сентября), Камбарка (22 сентября), Уфа (24 сентября), Челябинск (27 сентября) и Екатеринбург (29 сентября). В каждом регионе-участнике организаторы запланировали целую серию активностей.

17 сентября автоколонна прибывает в Самарскую область в Жигулевск. В самарском регионе успешно реализуются мероприятия национального проекта "Экология", инициированного Владимиром Путиным, вопросы экологии находятся под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.

За три года удалось сократить общий объем выбросов, поступающих в атмосферу от стационарных объектов, на 7 000 тонн; на 16% снизить объемы неочищенных стоков, загрязняющих акваторию Волги. В этом году введены в строй сразу 4 современных объекта для очистки сточных вод; с начала 2019 года ликвидировано 917 несанкционированных свалок; в 2019–2020 годах посажены леса на площади в 1,4 тыс. га. "Качество жизни людей напрямую зависит от экологии. Все усилия по созданию комфортных городов и сел окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой живем, воздух и воду, нашу красавицу Волгу", — считает Дмитрий Азаров.

Генеральный партнер автопробега — ФГУП "Федеральный экологический оператор". Транспортный партнер — ООО "Технотрейд" (официальный дистрибьютор GeesinkNorba в России).

Федеральный экологический оператор в составе национального проекта "Экология" создает в России комплексную систему обращения с отходами I и II классов.

Комплексная система предполагает создание федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) и производственно-логистической инфраструктуры по переработке данных отходов во вторичные продукты.