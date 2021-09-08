Дмитрий Азаров инициировал дополнительные меры поддержки бизнеса

По поручению губернатора Дмитрия Азарова министерством регионального минэкономразвития разработан законопроект о внесении необходимых изменений в закон "О налоге на имущество организаций на территории Самарской области". 7 сентября депутаты Самарской губернской думы в двух чтениях поддержали поправки, которые существенно упростят процедуру предоставления льгот предпринимателям и расширят перечень приоритетных видов экономической деятельности.

Одобренный законопроект разработан в целях оптимизации срока предоставления налоговых льгот для компаний, ведущих свою деятельность в приоритетных для Самарской области отраслях экономики. Также закон дополнительно стимулирует развитие сферы производства возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Это не только инвестиции, не только экономическая составляющая. Важнейшая составляющая — экологическая. Вопросам экологии мы уделяем все больше и больше внимания. Это запрос времени. Запрос, который сегодня формирует общество", — отмечал ранее Дмитрий Азаров в рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме.

ВИЭ включили в перечень приоритетных сфер деятельности, а инвесторы, реализующие данные проекты, также не будут платить налог на имущество.

"Закон позволит упростить процедуру подачи заявки на получение нулевой ставки налога на имущество и существенно снизит административные барьеры при реализации инвестиционных проектов", — уверен министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Также мы активно работаем над развитием инвестиционной привлекательности региона для федеральных и иностранных предприятий, работающих в сфере возобновляемых источников энергии — самого быстрорастущего сегмента современного мирового энергетического рынка. Принятый закон позволит региону обладать дополнительными преимуществами в борьбе за инвесторов".

Важно отметить, что принятие этого закона не потребует дополнительных расходов областного бюджета и не приведет к снижению его доходной части.