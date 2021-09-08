Дмитрий Азаров инициировал дополнительные меры поддержки бизнеса

По поручению губернатора Дмитрия Азарова министерством регионального минэкономразвития разработан законопроект о внесении необходимых изменений в закон "О налоге на имущество организаций на территории Самарской области". 7 сентября депутаты Самарской губернской думы в двух чтениях поддержали поправки, которые существенно упростят процедуру предоставления льгот предпринимателям и расширят перечень приоритетных видов экономической деятельности.
Одобренный законопроект разработан в целях оптимизации срока предоставления налоговых льгот для компаний, ведущих свою деятельность в приоритетных для Самарской области отраслях экономики. Также закон дополнительно стимулирует развитие сферы производства возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
"Это не только инвестиции, не только экономическая составляющая. Важнейшая составляющая — экологическая. Вопросам экологии мы уделяем все больше и больше внимания. Это запрос времени. Запрос, который сегодня формирует общество", — отмечал ранее Дмитрий Азаров в рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме.
ВИЭ включили в перечень приоритетных сфер деятельности, а инвесторы, реализующие данные проекты, также не будут платить налог на имущество.
"Закон позволит упростить процедуру подачи заявки на получение нулевой ставки налога на имущество и существенно снизит административные барьеры при реализации инвестиционных проектов", — уверен министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Также мы активно работаем над развитием инвестиционной привлекательности региона для федеральных и иностранных предприятий, работающих в сфере возобновляемых источников энергии — самого быстрорастущего сегмента современного мирового энергетического рынка. Принятый закон позволит региону обладать дополнительными преимуществами в борьбе за инвесторов".
Важно отметить, что принятие этого закона не потребует дополнительных расходов областного бюджета и не приведет к снижению его доходной части.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html