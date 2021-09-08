Сызранский завод "Кардан" получил платиновый Знак качества

Сызранский завод "Кардан" завоевал платиновый Знак качества в конкурсе "Всероссийская Марка. Знак качества XXI века". Предприятие производит карданные валы, которые поставляет на конвейеры АвтоВАЗа, "Джи Эм - АвтоВАЗа", УАЗа, АО "ВИС", а также на автосборочные заводы Казахстана, Эквадора, Египта и Уругвая.

Теперь завод имеет право маркировать свою продукцию платиновым знаком качества. Кроме того, продукция завода имеет и региональный бренд — "Самарский продукт", созданный по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поддержка местных производителей — часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе главы региона и при активном участии жителей региона.

"Наше предприятие в очередной раз подтвердило свою способность выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию. Нам очень отрадно, что именно нас Дмитрий Игоревич Азаров рекомендовал как одно из лучших предприятий региона для участия в конкурсном отборе. В наших планах и дальше достойно представлять Самарскую область, соответствовать высоким запросам потребителей посредством выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции", — подчеркнул генеральный директор завода Евгений Трифонов.

Завод "Кардан" является активным участником национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства заводу удалось оптимизировать рабочие процессы. Так, время изготовления карданных валов ШРУС сократилось на 20%, при этом выработка продукции на человека в смену существенно увеличилась.

"Сызранский завод "Кардан" — одно из крупнейших предприятий региона — воспользовался мерами поддержки. Готовы и впредь подключаться к решению важных для наших производителей вопросов, привлекать профильных специалистов, экспертов, обладающих знаниями, навыками, опытом", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.