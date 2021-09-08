Сызранский завод "Кардан" получил платиновый Знак качества

Сызранский завод "Кардан" завоевал платиновый Знак качества в конкурсе "Всероссийская Марка. Знак качества XXI века". Предприятие производит карданные валы, которые поставляет на конвейеры АвтоВАЗа, "Джи Эм - АвтоВАЗа", УАЗа, АО "ВИС", а также на автосборочные заводы Казахстана, Эквадора, Египта и Уругвая.
Теперь завод имеет право маркировать свою продукцию платиновым знаком качества. Кроме того, продукция завода имеет и региональный бренд — "Самарский продукт", созданный по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поддержка местных производителей — часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе главы региона и при активном участии жителей региона.
"Наше предприятие в очередной раз подтвердило свою способность выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию. Нам очень отрадно, что именно нас Дмитрий Игоревич Азаров рекомендовал как одно из лучших предприятий региона для участия в конкурсном отборе. В наших планах и дальше достойно представлять Самарскую область, соответствовать высоким запросам потребителей посредством выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции", — подчеркнул генеральный директор завода Евгений Трифонов.
Завод "Кардан" является активным участником национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства заводу удалось оптимизировать рабочие процессы. Так, время изготовления карданных валов ШРУС сократилось на 20%, при этом выработка продукции на человека в смену существенно увеличилась.
"Сызранский завод "Кардан" — одно из крупнейших предприятий региона — воспользовался мерами поддержки. Готовы и впредь подключаться к решению важных для наших производителей вопросов, привлекать профильных специалистов, экспертов, обладающих знаниями, навыками, опытом", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.