Николай Плаксин согласован федеральным Минстроем на пост министра строительства Самарской области

В среду, 8 сентября, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин подписал документ о согласовании назначения на пост главы минстроя Самарской области Николая Плаксина, сообщает oboz.info.

Напомним, кресло министра стало вакантным весной этого года, когда его покинул Евгений Чудаев. Вслед за ним ушел в отставку главный архитектор и первый замминистра Анатолий Баранников. В июне подал в отставку врио главы ведомства Сергей Пичушкин.

В августе временно исполняющим обязанности главы минстроя был назначен Николай Плаксин. Затем его кандидатура проходила согласование в федеральном профильном ведомстве.

Ранее Николай Плаксин возглавлял московский холдинг "Балтийская строительная компания", который специализируется на возведении жилых домов, бизнес-центров и метро. Затем он занимал пост гендиректора столичной фирмы "ВТС-Метро".

На новом посту одними из основных задач для Николая Плаксина станут увеличение темпов жилищного строительства и реализация национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.