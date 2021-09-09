Николай Плаксин согласован федеральным Минстроем на пост министра строительства Самарской области

В среду, 8 сентября, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин подписал документ о согласовании назначения на пост главы минстроя Самарской области Николая Плаксина, сообщает oboz.info.
Напомним, кресло министра стало вакантным весной этого года, когда его покинул Евгений Чудаев. Вслед за ним ушел в отставку главный архитектор и первый замминистра Анатолий Баранников. В июне подал в отставку врио главы ведомства Сергей Пичушкин.
В августе временно исполняющим обязанности главы минстроя был назначен Николай Плаксин. Затем его кандидатура проходила согласование в федеральном профильном ведомстве.
Ранее Николай Плаксин возглавлял московский холдинг "Балтийская строительная компания", который специализируется на возведении жилых домов, бизнес-центров и метро. Затем он занимал пост гендиректора столичной фирмы "ВТС-Метро".
На новом посту одними из основных задач для Николая Плаксина станут увеличение темпов жилищного строительства и реализация национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.