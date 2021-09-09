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Транспорт Транспорт и связь

Куйбышевская магистраль предложила ввести в школьные образовательные программы изучение правил личной безопасности на железной дороге

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в Самаре состоялся круглый стол "Детская безопасность", одна из тем которого была посвящена снижению детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В мероприятии приняли участие сотрудники Куйбышевской железной дороги, представители транспортной полиции и прокуратуры, Роспотребнадзора, министерства образования Самарской области, а также специалисты в области детского воспитания и здравоохранения.

Фото: предоставлено КбшЖД

Участники обсудили причины и условия, приводящие к травмированию детей на железной дороге. В текущем году на объектах железнодорожного транспорта в Самарской области получили травмы различной степени тяжести трое несовершеннолетних, за аналогичный период прошлого года произошло пять подобных случаев.

Основными причинами детского травматизма являются нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, личная неосторожность подростков и бесконтрольность со стороны взрослых.

Ежегодно специалисты Куйбышевской железной дороги проводят комплекс мероприятий по предупреждению детского травматизма. Прежде всего, это разъяснительная работа в образовательных учреждениях. Так, с начала года в школах и детских лагерях Самарской области железнодорожники провели три тематических месячника на тему личной безопасности на железной дороге.

Только за 2021 год в учебных заведениях Самары проведено более 370 лекций и бесед, в которых участвовали более 9 тысяч детей, организован просмотр мультфильмов и фильмов о правилах безопасного нахождения на железнодорожном транспорте. Среди подростков была распространена наглядная агитация в виде памяток, буклетов и раскрасок. Кроме того, в образовательные учреждения направлены электронные версии буклетов и видеороликов с правилами безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

Тем не менее вопрос тиражирования информации о профилактике травматизма по-прежнему остается актуальным. Куйбышевская магистраль обратилась к присутствующим с предложением поддержать инициативу железнодорожников о включении в образовательные школьные программы "Основы безопасности жизнедеятельности" изучение правил поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

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Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

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Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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