РГС Банк расширил программу "Финансирование склада" для дистрибьюторов автобусов

РГС Банк - банк для автомобилистов - дополнил кредитную линейку для бизнеса новым продуктом "Финансирование склада ТС Автобусы". Программой уже воспользовалась Группа компаний "Современные транспортные технологии" - эксклюзивный дистрибьютор "Группы ГАЗ", куда входят Павловский автобусный завод (ПАЗ), Ликинский автобусный завод (ЛИАЗ) и Курганский автобусный завод.

"Финансирование склада ТС Автобусы" - это кредитование текущих потребностей дилеров для формирования склада с отсрочкой платежа под залог приобретаемых автобусов. Продукт позволяет освободить автопроизводителей от рисков благодаря приобретению у них прав требования к дилерам. И в то же время создать более комфортные условия работы для дилерcкой сети за счет снижения кредитной нагрузки, минимальных требований к залогу и оперативного принятия решений по предоставлению финансирования.

В рамках программы предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга - в конце срока. Отсрочка платежа составляет не более 240 дней. Досрочное погашение возможно при условии погашения суммы уступки прав требования в полном объеме по каждому транспортному средству. Лимит финансирования устанавливается банком индивидуально для каждого дилера и действует не более одного года. Также предусмотрена возможность пересмотра лимитов финансирования и их досрочного закрытия по итогам мониторинга.

"Отдельное направление в программе "Финансирование склада" было создано как раз по ходатайству нашей компании. Специализированные условия продукта позволят предоставить дилерам больше финансовых возможностей для реализации автобусов и поддержать широкий продуктовый ряд на складах, - рассказал генеральный директор ГК "Современные транспортные технологии" Олег Марков. - И, конечно, мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества и разработку новых программ финансирования сервисно-сбытовой сети".

"Концентрация на обслуживании предприятий из сферы автобизнеса расширяет возможности РГС Банка по разработке актуальных финансовых продуктов под конкретные цели клиентов. Так, "Финансирование склада" - это базовая программа, есть программа "Лайт" и теперь специальный продукт для дилеров автобусов, - отметила Анна Гордеева, директор по корпоративному бизнесу РГС Банка. - Сотрудничество с ГК "СТТ" - официальным дистрибьютором крупнейшего российского производителя автобусов всех классов и назначений "Группы ГАЗ" - имеет для нас высокое значение. Это очередное подтверждение качества наших кредитных предложений в сегменте авторынка".