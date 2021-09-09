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Банк "Открытие" будет нанимать менеджеров розничного бизнеса с помощью виртуальной стажировки

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В банке "Открытие" стартует первый на российском финансовом рынке пилотный проект виртуальной стажировки для кандидатов на позицию менеджера розничного бизнеса. Стажировка проводится на онлайн-площадке всероссийского оператора по работе с молодыми талантами "Преактум".

Виртуальная стажировка — новый инструмент привлечения и отбора соискателей, который объединяет знакомство с компанией, тестовые задания, обучение и сбор данных о кандидате.

Цель проекта — повысить качество соискателей на вакансии менеджеров розницы за счет выполнения заданий и отсева немотивированных кандидатов, улучшить адаптивность новичков в первые месяцы работы благодаря погружению в реальную работу менеджеров розничного бизнеса. Кроме того, проект призван снизить текучесть кадров в первые три месяца работы и укрепить имидж банка "Открытие" как передового работодателя в России, использующего продвинутые инструменты найма персонала.

Виртуальная стажировка, кроме приветственного промо-ролика, будет состоять из двух учебных модулей. Первый касается специфики продаж: знание продуктов, звонки клиентам, обработка входящего потока, конкретные продажи. Тема второго — клиентский сервис, его влияние на продажи, а также принципы работы с конфликтными клиентами.

Кандидатам будут предложены тесты и мини-задания для погружения в специфику реальной работы и проверки практических навыков.

При первичном интервью с каждым кандидатом рекрутер предлагает пройти виртуальную стажировку и в случае согласия направляет ему специальную ссылку. Кандидат может пройти виртуальную стажировку и самостоятельно, увидев ссылку в тексте вакансии, либо на других площадках. Рекрутер получает уведомление о новом кандидате, прошедшем виртуальную стажировку, связывается с ним и запускает процесс оценки его профессиональных качеств.

Виртуальная стажировка для кандидата на этапе пилота будет рекомендательной. Итоги проекта будут подведены в конце октября.

Пройти стажировку можно по ссылке.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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