В Куйбышевском районе приступили к строительству двухэтажного бассейна

В Куйбышевском районе Самары приступили к строительству двухэтажного бассейна. Об сообщает пресс-служба горДумы.

Напомним, что спортивный объект появится в границах улиц Кишиневской, Калининградской, Стадионной, Фасадной, напротив ДК "Нефтяник".

На стадионе "Нефтяник" оборудовали сектор для занятий легкой атлетикой, провели необходимые восстановительные работы.

Рядом со стадионом начали строить еще одно спортивное сооружение, которое также будет пользоваться спросом. Это — бассейн. Депутаты и общественники осмотрели его фундамент. Строительство планируют завершить в следующем году.

"Работы ведутся по плану. Совместно с администрацией города планируем посещать объект и контролировать производственный процесс, чтобы все было сделано качественно и в намеченные сроки", — отметил председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.