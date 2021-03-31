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Строительство Строительство и недвижимость

Бассейн в Куйбышевском районе Самары построит "Белстрой"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский департамент градостроительства определил компанию, которая займется строительством бассейна на 116 км. По итогам торгов победителем стало ООО "Белстрой".

На электронный аукцион было подано две заявки. АО "ВТС Метро" предложило свои услуги за 199,5 млн рублей, ООО "Белстрой" — за 198,4 млн рублей. Комиссия признала обе заявки соответствующими, но выбрала компанию, предложившую меньшую сумму.

Начальная цена контракта составляла 219,2 млн рублей.

Двухэтажный спортивный объект появится в границах улиц Кишиневской, Калининградской, Стадионной, Фасадной, напротив ДК "Нефтяник".

Генподрядчиком по разработке проектно-сметной документации выступил Самарагорпроект, подрядчиком стала компания "ТГК Топограф".

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