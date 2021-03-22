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Строительство Строительство и недвижимость

На 116 км в Самаре построят бассейн за 220 млн рублей

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в лице департамента градостроительства озадачилась поиском подрядчика на строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района Самары. На возведение спортивного объекта из муниципального бюджета выделили 219,2 млн рублей.

Фото: Самарагорпроект

Согласно технической документации, двухэтажный бассейн с шестью дорожками появится в границах улиц Кишиневской, Калининградской, Стадионной, Фасадной. Речь идет о площадке в квартале 5 пос. Киркомбината, 12 площадью 4,6 тыс. кв метров.

Генподрядчиком по разработке проектно-сметной документации выступил "Самарагорпроект", подрядчиком стала компания "ТГК Топограф".

Строительство бассейна запланировано в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Самаре", рассчитанной на 2021–2025 годы.

В перечень работ вошли земляные на площади 3,6 тыс. кв м., устройство монолитных конструкций, возведение несущих конструкций, установка витражей, устройство кровли, внутренних и наружных инженерных систем и благоустройство территории на площади 2,6 тыс. кв метров.

Подрядчика определят 29 марта. Средства будут освоены в два этапа. В 2021 г. на строительство выделят 39,3 млн рублей, в 2022 г. — 179,9 млн рублей. Контракт рассчитан до 30 сентября 2022 г.

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