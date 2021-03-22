На 116 км в Самаре построят бассейн за 220 млн рублей

Мэрия Самары в лице департамента градостроительства озадачилась поиском подрядчика на строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района Самары. На возведение спортивного объекта из муниципального бюджета выделили 219,2 млн рублей.

Согласно технической документации, двухэтажный бассейн с шестью дорожками появится в границах улиц Кишиневской, Калининградской, Стадионной, Фасадной. Речь идет о площадке в квартале 5 пос. Киркомбината, 12 площадью 4,6 тыс. кв метров.

Генподрядчиком по разработке проектно-сметной документации выступил "Самарагорпроект", подрядчиком стала компания "ТГК Топограф".

Строительство бассейна запланировано в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Самаре", рассчитанной на 2021–2025 годы.

В перечень работ вошли земляные на площади 3,6 тыс. кв м., устройство монолитных конструкций, возведение несущих конструкций, установка витражей, устройство кровли, внутренних и наружных инженерных систем и благоустройство территории на площади 2,6 тыс. кв метров.

Подрядчика определят 29 марта. Средства будут освоены в два этапа. В 2021 г. на строительство выделят 39,3 млн рублей, в 2022 г. — 179,9 млн рублей. Контракт рассчитан до 30 сентября 2022 г.