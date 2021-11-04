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ЮниКредит Банк в Самаре: надежность, проверенная временем

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО ЮниКредит Банк появился в Самаре в 2002 году, когда состоялось открытие представительства для работы с корпоративными клиентами. Тогда сотрудничество с ведущими предприятиями региона заложило основу успешного присутствия и позволило уже через четыре года преобразовать представительство в полноценный филиал, чтобы работать с клиентами не только в сфере корпоративного бизнеса, но и предоставлять услуги частным клиентам. В формате филиала банк работает в Самарской области с 2006 года и в этом году отмечает красивую дату - 15 лет.

Фото: предоставлено АО ЮниКредит Банк

На российском рынке банк уже более 30 лет. Это одна из крупнейших кредитных организаций с иностранным участием, которая занимает 12-е место в рейтинге ИНТЕРФАКС-100 по объему активов (по результатам 2-го квартала 2021 года). Объем активов банка на конец 1-го полугодия 2021 г. составляет около 1249 млрд рублей, капитал, по данным МСФО, - свыше 212 млрд рублей.

За долгие годы работы банк не только прошел испытание временем и разными событиями в экономике, но и заслужил прочную репутацию надежного финансового партнера. ЮниКредит Банк неоднократно занимал и занимает высокие места в различных профессиональных рейтингах, получал престижные награды. Но главная награда - доверие клиентов, многие из которых работают с банком и Самарским филиалом долгие годы.

Частным лицам в Самаре ЮниКредит Банк предлагает полный комплекс банковских продуктов и услуг: вклады и инвестиционные продукты, потребительские кредиты, ипотека, автокредитование, премиальное обслуживание и многое другое. Продукты банка по достоинству ценятся не только клиентами банка, но и экспертами рынка. Например, в этом году дебетовая карта Prime Visa Signature в пакете услуг PRIME признана лучшей картой для путешествий из почти 900 банковских карт по результатам исследования компании Frank RG*. А в сентябре банк представил новую карту CASH&BACK, которая позволяет выбирать повышенный кэшбэк под ваши траты. ЮниКредит Банк активно работает над тем, чтобы основные банковские услуги были доступны с помощью удаленных каналов. Клиенты могут пользоваться необходимыми банковскими продуктами и выполнять операции простым быстрым и безопасным способом через интернет-банк Enter.UniCredit и мобильное приложение Mobile.UniCredit для частных лиц, Business.Online - для компаний.

ЮниКредит Банк также уделяет внимание работе с компаниями сегмента малого и среднего бизнеса - от расчетно-кассового обслуживания, зарплатных проектов, дистанционного обслуживания до банковских гарантий и кредитования.

В части корпоративного бизнеса ЮниКредит Банк также показывает успешные результаты, предоставляя услуги европейского уровня для крупных локальных и международных компаний, которые развивают бизнес в Среднем Поволжье России.

Банк продолжит оказывать клиентам реальную поддержку, сохранит индивидуальный подход, нешаблонные решения и гибкие условия. В долгосрочные цели ЮниКредит Банка входит сохранение и укрепление лидирующих позиций на рынке банковских услуг, а также дальнейшая работа над усовершенствованием предлагаемых продуктов и клиентского сервиса.

* Исследование Frank RG "Банковские карты и reward-программы в России 2021". 08.07.2021.

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