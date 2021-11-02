Прокуратура контролирует устранение прорыва газопровода в Самарской области

Прокурор Красноармейского района Самарской области Роман Суханкин выехал на место коммунальной аварии на газопроводе.

Напомним, около 12:00 2 ноября произошла авария на газопроводе высокого давления в районе с. Сытовка. В результате без газа остались более 600 домов и 25 социально-значимых объектов в восьми населенных пунктах.

Сейчас прорыв устраняют.

По результатам прокурорской проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц.