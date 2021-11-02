В Самаре на Волге обнаружена лодка с привязанным к ней трупом мужчины

Во вторник, 2 ноября, оперативному дежурному Поисково-спасательной службы Самарской области поступило сообщение о том, что у левого берега реки Волги в 100 метрах выше по течению от причала под спуском Лейтенанта Шмидта обнаружено маломерное плавсредство с работающим подвесным мотором.

На борту людей не было. В 10:30 к месту происшествия была направлена дежурная смена спасателей ПСП "Первомайская" на мотолодке. За кормой лодки спасатели обнаружили на веревке мужчину без признаков жизни.

Погибшего извлекли из воды для передачи сотрудникам полиции, а судно отбуксировали к береговой линии. В 12:30 работы на месте происшествия были окончены.