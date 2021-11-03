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Банк "Открытие" начал выдавать электронные закладные на покупку недвижимости

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" совместно с экосистемой недвижимости "Метр квадратный" оформил первые электронные закладные клиентам при покупке готовых объектов недвижимости. Сервис запущен при методологической поддержке ДОМ.РФ и Росреестра. Его задача — сократить время оформления ипотеки и перевести сделку в цифровой формат без необходимости посещения офисов регистрирующего органа и МФЦ.

"Ипотека остается одним из самых востребованных банковских продуктов, но и самым сложным с точки зрения клиента. Банк "Открытие" стремится к полной цифровизации ипотеки и упрощению клиентского пути. Поэтому мы рады предложить своим клиентам возможность оформления электронных закладных. Этот сервис сделает получение ипотечного кредита быстрее, проще и удобнее для заемщика", — говорит Нина Крючкова, вице-президент банка "Открытие".

На первом этапе проект запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и Ханты-Мансийском автономном округе. Более 100 электронных закладных уже зарегистрированы и прошли депозитарный учет.

"Рынок жилищного кредитования бурно развивается. На наших глазах ипотека становится одной из главных площадок для разработки, внедрения и активного использования передовых цифровых технологий. Развитие и масштабирование электронных закладных занимает особое место в этом процессе, позволяет ускорить оформление ипотеки, а вместе с ней и секьюритизацию, отвечает интересам заемщиков и банков", — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак.

В рамках ипотечной сделки банк "Открытие" формирует для клиента необходимый пакет документов, который теперь будет включать и закладную в цифровом виде. Документы подписываются цифровой подписью участников сделки. После этого банк направляет их в Росреестр, который регистрирует ипотеку и выпускает электронную закладную.

"Росреестр в интересах граждан усиливает цифровое взаимодействие с кредитными организациями и оказывает поддержку профессиональному сообществу. Работа с бизнесом стимулирует развитие рынка электронной ипотеки, все больше банков начинают выпускать электронные закладные. Переход в "электронику" позволяет сделать процесс осуществления сделок с недвижимостью бесшовным, удобным для нашего главного клиента — человека", — сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

На финальном этапе для учета и хранения закладная передается в депозитарий. После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимет обременение с залога, после чего клиент сможет свободно распоряжаться недвижимостью.

"Сервис электронных закладных на платформе М2 был реализован в июне этого года. Использование сервиса упрощает процесс оформления и погашения ипотечного кредита для заемщика. Нашим партнерам эта технология помогает формировать такой сложный документ, как закладная в электронном формате и в приемлемые для бизнеса сроки. Для этого мы используем шаблонные значения, актуальные для банков-партнеров, а также в ряде случаев функцию распознавания кредитных договоров, которая позволяет заполнять большинство полей электронной закладной автоматически" — комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ).

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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