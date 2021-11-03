В Красноармейском районе Самарской области восстановили газоснабжение

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Во вторник, 2 ноября, в 19:53 восстановили газоснабжение в восьми населенных пунктах Красноармейского района Самарской области, где оно было отключено из-за аварии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.