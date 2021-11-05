Пожилой пешеход получил смертельные травмы в ДТП под Самарой

В пятницу, 5 ноября, примерно в 18:00 на 27-м километре трассы "Самара-Бугуруслан" в Кинельском районе автомобиль Lada Vesta насмерть сбил 84-летнего пешехода, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Погибший, по предварительным данным, переходил проезжую часть автодороги не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.
На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры, будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...