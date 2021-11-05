Пожилой пешеход получил смертельные травмы в ДТП под Самарой

В пятницу, 5 ноября, примерно в 18:00 на 27-м километре трассы "Самара-Бугуруслан" в Кинельском районе автомобиль Lada Vesta насмерть сбил 84-летнего пешехода, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Погибший, по предварительным данным, переходил проезжую часть автодороги не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры, будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.