Первые 450 организаций региона подали заявки на участие в акции "В Новый год - без долгов!", организованной Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс". Следует отметить, что в 2021 году она впервые проводится для клиентов - юридических лиц.

Напомним, в Самарской области акция "В Новый год - без долгов!" проходит с 2015 года. Причем за все прежние годы ее участниками становились исключительно физические лица - жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Для того чтобы стать претендентом на победу, предпринимателям необходимо до 30 ноября заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) сразу. При этом обязательным условием участия в акции служит регистрация бизнеса в личном кабинете для клиентов - юридических лиц.

"Мы решили сориентировать популярную среди жителей новогоднюю акцию на предприятия и организации региона. Уже сегодня мы отмечаем высокую активность предпринимателей Самарской области, которые оценили нашу инициативу", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону +7(800) 600-03-90, на сайте компании samara.esplus.ru, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов - юридических лиц: г. Самара, ул. Маяковского, 15; г. Тольятти, ул. Матросова, 40 и ул. Дзержинского, 18а; г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, 4а; г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 24.