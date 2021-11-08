Социальный бизнес Самарской области может воспользоваться расширенными мерами поддержки

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал региональный конкурс грантов для представителей социально-ориентированного бизнеса. Размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 2 декабря. Претендовать на грант смогут предприятия малого и среднего бизнеса, состоящие в реестре социальных, а также прошедшие обучение в рамках акселерационной программы по своему направлению деятельности.
Средства получателям грантов будут предоставляться единовременно в полном объеме. Основное условие — софинансирование предпринимателем не менее 50% расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат.
Победители конкурса смогут направить средства на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих, необходимых для производства продукции и другие цели.
"Если в 2020 году в перечне социальных предприятий было только 23 организации, то сегодня этот статус получили уже 135 предприятий Самарской области. Мы значительно расширили линейку мер поддержки для этой категории предпринимателей: помимо грантов для них предусмотрены налоговые льготы, микрозаймы под 1% годовых, консультационные услуги, которые представители социально-ориентированного бизнеса могут получить в центрах "Мой бизнес" или на сайте mybiz63.ru", — рассказал Дмитрий Богданов.
К социальному предпринимательству относятся предприятия, реализующие проекты в сфере помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; организации детского развития и досуга; содействия занятости для лиц с ограниченными физическими возможностями и др.
Помимо безвозмездных грантов, для них сегодня действуют налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения: по УСН "доходы" предусмотрено снижение ставки с 6 до 2%, по УСН "доходы минус расходы" — снижение ставки с 15 до 5%.
Социальному бизнесу доступна и финансовая поддержка — специально для этой категории предпринимателей региональный Гарантийный фонд в этом году снизил ставку по действующим программам микрозаймов до 1% годовых и минимальную сумму до 100 тысяч рублей.
Важно, что получить статус социального предприятия, а значит пользоваться действующими мерами поддержки, представители малого и среднего бизнеса могут, подав соответствующее заявление.
Узнать подробности и подать документы можно в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html