В Безенчукском районе по нацпроекту отремонтировали 13 км туристического маршрута

На территории Безенчукского района Самарской области, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, отремонтировали один из самых протяженных объектов 2021 года — автодорогу Безенчук — Александровка — Верхнепечерское на участке км 11+000 — км 24+000.
Дорога связывает многочисленные населенные пункты и ведет в районный центр. По трассе проходит туристический маршрут в поселения Екатериновка и Николаевка, расположенные на живописном берегу реки Волги, где сохранились памятники истории и культуры XIX века. Кроме того, левобережье Волги в Безенчукском районе — излюбленное место отдыха жителей Самарской области.
В соответствии с проектом восстановили кромки дорожного покрытия, устроив дополнительный слой из песка, щебёночного основания и нижнего слоя из асфальтобетонной смеси. Обновили изношенные слои дорожного покрытия. Выравнивающий слой уложили из асфальтобетонной смеси толщиной 8 см, а верхний слой толщиной 5 см. Обочины укрепили щебнем с асфальтогранулятом.
Для обеспечения безопасности дорожного движения обустроили более тысячи погонных метров барьерного ограждения, установили 161 дорожный знак и 420 сигнальных столбиков, разметку нанесли термопластиком на площади более 40 тыс. кв. метров.
Отметим, основные дорожные работы на региональной сети, запланированные по нацпроекту, завершены на всех объектах контроля. В настоящее время идут приемочные комиссии. Специалистам предстоит проверить и ввести в эксплуатацию участки региональных автомобильных дорог общей протяженностью более 272 км, с учетом уличной дорожной сети Самары и Тольятти — 355,93 км.
Повышение качества жизни граждан, комфорт и безопасность — задачи, обозначенные в Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей области.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.