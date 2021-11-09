Банк России предлагает пройти опрос о безопасности финансовых услуг

Регулятор предлагает клиентам банков и страховых компаний - гражданам и юридическим лицам - принять участие в опросе о безопасности услуг, предоставляемых этими финансовыми организациями.
Респондентам предстоит оценить, насколько подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества. Желающим пройти опрос будет предложено ответить на вопросы о частоте сбоев сервисов, о том, насколько оперативно финансовые организации действуют при совершении мошеннических операций, и так далее.
Анализ такой информации позволит регулятору выстраивать более эффективное взаимодействие с поднадзорными организациями в сфере кибербезопасности. Результаты опроса будут учитываться и при формировании подходов к информационно-просветительской работе по повышению киберграмотности.
Опрос анонимен и продлится до 3 декабря. Пройти его можно на сайте Банка России по ссылке.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.