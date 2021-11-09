В Ереване открылся новый дилерский центр Lada, спроектированный в соответствии с корпоративными стандартами бренда. Это первый центр, открытый в Армении новым импортером Lada, ООО "Мегна".

Новый дилерский центр предоставляет полный спектр услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей Lada. С общей площадью 1080 кв. м, выполненный в едином фирменном стиле, автоцентр полностью соответствует стандартам Бренда.

Шоурум LADA площадью 300 кв. м позволяет разместить постоянную экспозицию из семи автомобилей. Для комфорта посетителей организованы зона отдыха, откуда можно наблюдать за ремонтом автомобилей, а также детский уголок. Клиентам предлагаются дополнительные услуги, такие как программа автокредитования, страхование и Трейд-ин.