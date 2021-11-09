Дмитрий Азаров принял участие в заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России

Во вторник, 9 ноября, губернатор Дмитрий Азаров в формате видеоконференции выступил на заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). В совещании приняли участие ряд глав субъектов РФ, руководители федеральных министерств и ведомств.

Ключевой темой заседания наблюдательного совета АИРР стали перспективы экономического и инфраструктурного развития городских агломераций.

"В октябре правительство РФ утвердило перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Давайте сегодня поговорим о том, чего не хватает для развития агломераций, какие вы видите регуляторные и иные барьеры, что нам необходимо изменить для того, чтобы эти барьеры снять", - отметил Марат Хуснуллин.

Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая нестоличная в России, третья по величине после Московской и Санкт-Петербургской. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн человек), производится 81% промышленной и 42% сельскохозяйственной продукции. Агломерация имеет выгодное транспортно-географическое положение.

"Мы активно работаем по теме развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Нами разработана комплексная транспортная система. Так, проект ускоренного железнодорожного сообщения Самара - Курумоч - Тольятти включен в инвестиционную программу ОАО "РЖД". Мы проектируем транспортно-пересадочные узлы. Надеемся, что проект получит необходимую поддержку и совместно с коллегами будет реализован", - сообщил Дмитрий Азаров.

Участники заседания рассмотрели проекты по развитию агломераций в субъектах РФ, обсудили вопросы законодательного закрепления понятия агломерации, единых правовых норм по определению ее границ, дополнительной бюджетной поддержки субъектов РФ с крупными нестоличными агломерациями. "В нестоличных агломерациях, согласно данным Росстата, проживает 31,4% всего населения страны. Считаю, что в государственных программах на агломерации стоит предусматривать дополнительные средства - чтобы обеспечить опережающее развитие агломераций, а значит дать толчок к развитию страны за счет потенциала этих территорий", - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров также выступил на заседании с рядом предложений. Одно из них касается сферы внутреннего водного транспорта. Губернатор предложил скорректировать некоторые положения Водного кодекса РФ, связанные с организацией пассажирских перевозок водным транспортом в рамках государственных контрактов и порядком получения права на пользование участков акваторий, на которых располагаются остановочные пункты (дебаркадеры). Поправки в действующее законодательство, предложенные губернатором, позволят оптимизировать оказание услуг пассажирских перевозок водным транспортом в интересах государства и жителей регионов.

Еще одна инициатива, озвученная губернатором, заключалась в создании единой базы данных в сфере энергетики и коммунального комплекса. В настоящее время органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) обязаны предоставлять информацию о принятых тарифных решениях на коммунальные услуги посредством сразу нескольких государственных информационных систем: ГИС "ЖКХ", ФГИС "ЕИАС ФАС России", ГИС "ТЭК".

"Целесообразно организовать процесс взаимной интеграции баз данных", - призвал Дмитрий Азаров. Данное решение позволит сократить документооборот, исключить разобщенность данных документооборота, обеспечит более эффективное межведомственное взаимодействие.

Предложения Дмитрия Азарова получили поддержку наблюдательного совета АИИР и руководителей федеральных ведомств.

"Мы поддерживаем предложения по Водному кодексу РФ. Что касается разобщенности информационных систем, которые существуют и используются в тарифном регулировании, то это действительно больная точка и проблема. Буквально недавно была утверждена концепция долгосрочного тарифного регулирования, и одним из этапов мероприятий по совершенствованию тарифного регулирования является цифровизация и создание единой информационной платформы. Это очень важно, и мы это предложение поддерживаем", - отметил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Общая информационная система позволит во многом понять те проблемы, которые возникают, и, соответственно, благополучно их решить", - добавил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.