Законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра принят в первом чтении

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра. Он значительно упростит жизнь людей, избавив их от бюрократии и лишних расходов, отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур, заявил Турчак. Он указал, что теперь эта процедура будет необходима лишь перед постановкой подержанной машины на учет, но и то только в случае, если она старше четырех лет.

"При этом в коммерческих и пассажирских перевозках, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются - там совершенно другие условия эксплуатации, и регулярный техосмотр оправдан и необходим. Наш законопроект уже нашел поддержку в правительстве. Сейчас задача - максимально оперативно обеспечить его принятие в Госдуме с тем, чтобы он как можно скорее заработал на практике", - сказал Андрей Турчак.

Как напомнил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, выступая на пленарном заседании, согласно действующему законодательству, ответственность за техническое состояние транспорта возложена на владельца, а эксплуатация неисправных автомобилей - запрещена.

В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низка. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин - моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.

"Каждый автомобилист - и профессионал, и любитель - обязательно проверяет свою машину в сервисе. Причина проста: ему небезразлична собственная безопасность. Отмена техосмотра - очень разумное решение. В последние годы это было просто формальностью и ненужной "обязаловкой", - прокомментировал инициативу координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Алексей Степанов.

Документ подготовили Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (фракция "Единой России"), председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.