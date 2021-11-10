16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра принят в первом чтении Руководители парламентских фракций губдумы обратились к жителям Самарские депутаты решили не торопить Госдуму с правилами перерасчета за вывоз ТКО с "пустых" квартир В Совет Федерации от Самарской губернской думы делегирован Андрей Кислов В Самарской губдуме были избраны председатели профильных комитетов

Законотворчество Власть и политика

Законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра принят в первом чтении

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 115
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра. Он значительно упростит жизнь людей, избавив их от бюрократии и лишних расходов, отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур, заявил Турчак. Он указал, что теперь эта процедура будет необходима лишь перед постановкой подержанной машины на учет, но и то только в случае, если она старше четырех лет.

"При этом в коммерческих и пассажирских перевозках, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются - там совершенно другие условия эксплуатации, и регулярный техосмотр оправдан и необходим. Наш законопроект уже нашел поддержку в правительстве. Сейчас задача - максимально оперативно обеспечить его принятие в Госдуме с тем, чтобы он как можно скорее заработал на практике", - сказал Андрей Турчак.

Как напомнил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, выступая на пленарном заседании, согласно действующему законодательству, ответственность за техническое состояние транспорта возложена на владельца, а эксплуатация неисправных автомобилей - запрещена.

В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низка. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин - моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.

"Каждый автомобилист - и профессионал, и любитель - обязательно проверяет свою машину в сервисе. Причина проста: ему небезразлична собственная безопасность. Отмена техосмотра - очень разумное решение. В последние годы это было просто формальностью и ненужной "обязаловкой", - прокомментировал инициативу координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Алексей Степанов.

Документ подготовили Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (фракция "Единой России"), председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Evgenii Voychak 16 мая 2018 06:46 Депутаты губдумы предлагают скорректировать ответственность за самовольное нанесение граффити

Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5