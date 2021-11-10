Тольяттинец, отобравший телефон у подростка, отправится в колонию

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в трех грабежах и разбое. Об этом сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, в течение месяца мужчина один раз украл продукты и трижды - алкоголь из разных магазинов. Помимо этого, он напал на 17-летнюю девушку в подъезде. Под угрозой насилия та отдала злоумышленнику свой мобильник.

Суд приговорил тольяттинца к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчина должен будет возместить потерпевшей материальный ущерб и моральный вред.