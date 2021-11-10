Александр Судаков консолидировал самарский бизнес по автобусным перевозкам

Единоличным собственником ООО "Самара Авто Газ" стал Александр Судаков. До того он делил доли в компании с прежним владельцем Геннадием Абазевым.

Ранее сообщалось о переходе "Самара Авто Газ" к московскому холдингу "Ранд-Транс". Компания осуществляет пассажирские перевозки в Москве, Перми, а также в Московской и Ярославской областях. "Ранд-Транс" СМИ связывают с бизнесом сына руководителя МВД РФ Александра Колокольцева.

Связан ли Александр Судаков с "Ранд-Транс", неизвестно. Недавно он учредил в Архангельской области ООО "Трансгаз", которое стало резидентом Арктической зоны РФ (АЗРФ). Компания планирует строительство и эксплуатацию в этом регионе автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Согласно ИАС Seldon Basis, последние изменения в структуре собственников "САГа" произошли 9 ноября: Александр Судаков стал 100%-м владельцем предприятия. Кроме того, в тот же день он получил 100% доли в самарских ООО "Автомаз" и ООО "Пассажиртехно". По данным из судебной практики, обеим фирмам принадлежит автопарк "Самара Авто Газа". Предыдущим собственником "Пассажиртехно" сравнительно недолго (с августа этого года) был экс-глава департамента транспорта Самары Дмитрий Войнич.

Напомним, в этом же году Судаков стал совладельцем самарского ООО "ЦДС", которое ведет диспетчеризацию автотранспорта с помощью автоматизированной системы управления и предоставляет сервису "Яндекс.Транспорт" информацию о передвижении муниципального транспорта Самары.