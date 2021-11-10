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Транспорт Транспорт и связь

Александр Судаков консолидировал самарский бизнес по автобусным перевозкам

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Единоличным собственником ООО "Самара Авто Газ" стал Александр Судаков. До того он делил доли в компании с прежним владельцем Геннадием Абазевым.

Фото: samadm.ru

Ранее сообщалось о переходе "Самара Авто Газ" к московскому холдингу "Ранд-Транс". Компания осуществляет пассажирские перевозки в Москве, Перми, а также в Московской и Ярославской областях. "Ранд-Транс" СМИ связывают с бизнесом сына руководителя МВД РФ Александра Колокольцева. 

Связан ли Александр Судаков с "Ранд-Транс", неизвестно. Недавно он учредил в Архангельской области ООО "Трансгаз", которое стало резидентом Арктической зоны РФ (АЗРФ). Компания планирует строительство и эксплуатацию в этом регионе автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Согласно ИАС Seldon Basis, последние изменения в структуре собственников "САГа" произошли 9 ноября: Александр Судаков стал 100%-м владельцем предприятия. Кроме того, в тот же день он получил 100% доли в самарских ООО "Автомаз" и ООО "Пассажиртехно". По данным из судебной практики, обеим фирмам принадлежит автопарк "Самара Авто Газа". Предыдущим собственником "Пассажиртехно" сравнительно недолго (с августа этого года) был экс-глава департамента транспорта Самары Дмитрий Войнич.

Напомним, в этом же году Судаков стал совладельцем самарского ООО "ЦДС", которое ведет диспетчеризацию автотранспорта с помощью автоматизированной системы управления и предоставляет сервису "Яндекс.Транспорт" информацию о передвижении муниципального транспорта Самары.

 

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Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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