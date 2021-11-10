Стартапы смогут отточить свое мастерство составления договора с инвесторами на бесплатном вебинаре

18 ноября StartupSamara и Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают на воркшоп по работе с инвесторами и составлению термшита — документа об основных условиях сделки, с договоренностями о цене, условиях, сроках, расходах сторон и конфиденциальности. Партнером программы выступает сообщество Ladies Who Tech.

Участники обсудят ключевые моменты договоренностей об условиях будущей сделки и смогут потренироваться в переговорах с действующими инвесторами из 9 крупных венчурных фондов. В практической части мероприятия у каждого участника будет по 50 минут, чтобы пообщаться с двумя инвесторами и 10 минут на составление финального договора об инвестициях. Каждый проект-участник получит обратную связь от экспертов.

"В качестве экспертов с проектами будут работать сотрудники российских и международных венчурных фондов. Это фонды Fort Ross Ventures, Runa capital, YellowRockets.vc, Xploration Capital, Phystech ventures, Индустрия 4.0, Adventureland Skolkovo. Все они активно инвестируют и работают со стартапами. Их мнение очень ценно. Особенно полезен этот вебинар будет для стартапов на стадии pre-seed/seed, с готовым MVP или продажами. Если вы только планируете привлекать инвестиции, то на этом вебинаре можно подготовиться к реальным переговорам", — подчеркнул директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.

Участие в воркшопе бесплатное, но количество команд ограничено, чтобы принять участие, необходимо подать заявку по ссылке e.startupsamara.ru/carousel.