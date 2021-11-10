Стартапы смогут отточить свое мастерство составления договора с инвесторами на бесплатном вебинаре

18 ноября StartupSamara и Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают на воркшоп по работе с инвесторами и составлению термшита — документа об основных условиях сделки, с договоренностями о цене, условиях, сроках, расходах сторон и конфиденциальности. Партнером программы выступает сообщество Ladies Who Tech.
Участники обсудят ключевые моменты договоренностей об условиях будущей сделки и смогут потренироваться в переговорах с действующими инвесторами из 9 крупных венчурных фондов. В практической части мероприятия у каждого участника будет по 50 минут, чтобы пообщаться с двумя инвесторами и 10 минут на составление финального договора об инвестициях. Каждый проект-участник получит обратную связь от экспертов.
"В качестве экспертов с проектами будут работать сотрудники российских и международных венчурных фондов. Это фонды Fort Ross Ventures, Runa capital, YellowRockets.vc, Xploration Capital, Phystech ventures, Индустрия 4.0, Adventureland Skolkovo. Все они активно инвестируют и работают со стартапами. Их мнение очень ценно. Особенно полезен этот вебинар будет для стартапов на стадии pre-seed/seed, с готовым MVP или продажами. Если вы только планируете привлекать инвестиции, то на этом вебинаре можно подготовиться к реальным переговорам", — подчеркнул директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.
Участие в воркшопе бесплатное, но количество команд ограничено, чтобы принять участие, необходимо подать заявку по ссылке e.startupsamara.ru/carousel.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Вы вовремя. Умер он. С кого теперь деньги брать?