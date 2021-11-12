Газоснабжение в Куйбышевском районе восстановлено после ДТП на ул. Белорусской

В четверг, 11 ноября, в вечернее время специалисты СВГК завершили восстановительные работы на газопроводе высокого давления у дома № 128 по ул. Белорусская в Куйбышевском районе и восстановили газоснабжение потребителей, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что 11 ноября около 4:00 автомобиль ВАЗ-2110 повредил газопровод высокого давления диаметром 150 мм у дома № 128 по ул. Белорусской в Самаре. Аварийная бригада СВГК перекрыла подачу газа к этому участку трубы и приступила к восстановительным работам.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сегодня пояснили в пресс-службе СВГК, восстановительные работы на поврежденном участке газопровода были закончены в вечернее время 11 ноября. Газоснабжение потребителей восстановлено.