Газоснабжение в Куйбышевском районе восстановлено после ДТП на ул. Белорусской

В четверг, 11 ноября, в вечернее время специалисты СВГК завершили восстановительные работы на газопроводе высокого давления у дома № 128 по ул. Белорусская в Куйбышевском районе и восстановили газоснабжение потребителей, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, что 11 ноября около 4:00 автомобиль ВАЗ-2110 повредил газопровод высокого давления диаметром 150 мм у дома № 128 по ул. Белорусской в Самаре. Аварийная бригада СВГК перекрыла подачу газа к этому участку трубы и приступила к восстановительным работам.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сегодня пояснили в пресс-службе СВГК, восстановительные работы на поврежденном участке газопровода были закончены в вечернее время 11 ноября. Газоснабжение потребителей восстановлено.
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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.