Виктор Кузнецов: Параметры бюджета предполагают, что мы должны стремиться сделать больше

Депутат Самарской губернской думы Виктор Кузнецов прокомментировал принятие областным парламентом в первом чтении проекта закона Самарской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", которое состоялось на заседании 12 ноября.

"Сегодня мы приняли очень важное решение, которое, я думаю, очень серьезно повлияет и продолжит динамичное и поступательное развитие Самарской области. Тот бюджет, который мы приняли сейчас, как раз отражает тенденцию развития. В условиях кризисных, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы могли бы иметь бюджет меньше, чем в прошлом году. Но мы имеем прирост бюджета на 20 млрд рублей по доходной части, причем бюджет сбалансированный", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что и депутаты, и правительство исходят из одного простого принципа. "Мы должны нести ответственность за те решения, которые принимаем. Поэтому те параметры, которые включены в бюджет, предполагают, что мы должны стремиться сделать больше, чем сейчас заложено. Перспективы для этого есть. Мы сейчас надеемся на серьезную добавку из федеральных средств. Как раз декабрь будет посвящен заключению соглашений с федеральными ведомствами, прежде всего, по инвестиционному развитию. Если говорить об основных параметрах бюджета, то он, безусловно, социальный. Больше 60% расходной части - это социальные расходы. И в то же время это бюджет развития, бюджет динамичного развития. По текущему году у нас сдано 47 объектов, которые строились за счет бюджета, в планах на следующий год - более 50", - отметил Виктор Кузнецов.

"Сам проекта бюджета формировался с учетом мнения людей. Поступило в общей сложности более 200 тыс. предложений. Тому, на что больше всего люди обращали внимание, и было уделено приоритетное внимание. В частности, например, по экологии - налог на вред, причиняемый природной среде промышленными предприятиями, составляет 147 млн рублей поступления от него, то мы планируем выделять 1,8 млрд на природоохранные мероприятия, потому что так хотят люди", - сообщает депутат СГД.