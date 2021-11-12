16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Кузнецов: Параметры бюджета предполагают, что мы должны стремиться сделать больше Андрей Кислов: Проект бюджета социально ориентирован и сформирован в интересах людей Губернская дума в первом чтении одобрила бюджет региона на следующий год Законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра принят в первом чтении Руководители парламентских фракций губдумы обратились к жителям

Законотворчество Власть и политика

Виктор Кузнецов: Параметры бюджета предполагают, что мы должны стремиться сделать больше

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутат Самарской губернской думы Виктор Кузнецов прокомментировал принятие областным парламентом в первом чтении проекта закона Самарской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", которое состоялось на заседании 12 ноября.

"Сегодня мы приняли очень важное решение, которое, я думаю, очень серьезно повлияет и продолжит динамичное и поступательное развитие Самарской области. Тот бюджет, который мы приняли сейчас, как раз отражает тенденцию развития. В условиях кризисных, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы могли бы иметь бюджет меньше, чем в прошлом году. Но мы имеем прирост бюджета на 20 млрд рублей по доходной части, причем бюджет сбалансированный", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что и депутаты, и правительство исходят из одного простого принципа. "Мы должны нести ответственность за те решения, которые принимаем. Поэтому те параметры, которые включены в бюджет, предполагают, что мы должны стремиться сделать больше, чем сейчас заложено. Перспективы для этого есть. Мы сейчас надеемся на серьезную добавку из федеральных средств. Как раз декабрь будет посвящен заключению соглашений с федеральными ведомствами, прежде всего, по инвестиционному развитию. Если говорить об основных параметрах бюджета, то он, безусловно, социальный. Больше 60% расходной части - это социальные расходы. И в то же время это бюджет развития, бюджет динамичного развития. По текущему году у нас сдано 47 объектов, которые строились за счет бюджета, в планах на следующий год - более 50", - отметил Виктор Кузнецов.

"Сам проекта бюджета формировался с учетом мнения людей. Поступило в общей сложности более 200 тыс. предложений. Тому, на что больше всего люди обращали внимание, и было уделено приоритетное внимание. В частности, например, по экологии - налог на вред, причиняемый природной среде промышленными предприятиями, составляет 147 млн рублей поступления от него, то мы планируем выделять 1,8 млрд на природоохранные мероприятия, потому что так хотят люди", - сообщает депутат СГД.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Evgenii Voychak 16 мая 2018 06:46 Депутаты губдумы предлагают скорректировать ответственность за самовольное нанесение граффити

Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5