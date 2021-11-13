В Самарской области задержали возможного изготовителя фальшивых справок о противопоказаниях к вакцинации

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Самарские полицейские во время "проверочной закупки" в Кинеле задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области