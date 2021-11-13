В Южном Городе под Самарой погиб мужчина, упавший в пятиметровый котлован

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В пятницу, 12 ноября, произошло ЧП на стройплощадке в микрорайоне Южный Город. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области