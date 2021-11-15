В Самарской области начали мониторинг цен на социально значимые продукты

В понедельник, 15 ноября, в ходе еженедельного оперативного совещания главы муниципалитетов Самарской области отчитались о мониторинге цен на социально значимые продукты в магазинах.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров поручил провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, "борщевой набор", овощи и другие категории продуктов в крупнейших торговых сетях и оптовых компаниях, а также проанализировать ситуацию по запасам продовольствия.
Он предложил публиковать мониторинг цен на товары от сельхозпроизводителей на ярмарках, а также цен в крупных торговых сетях в муниципальных СМИ и на информационных ресурсах местных администраций.
Сегодня руководители администраций муниципальных образований доложили о том, как исполняют это поручение. Информацию о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в торговых объектах районные власти начали публиковать в муниципальных СМИ.
Городские власти в выходные размещали эти данные на электронных ресурсах, с этой недели данные мониторинга начнут публиковаться и в печатных изданиях. С завтрашнего дня о ценах на продукты в областном центре можно будет узнать на страницах "Самарской газеты". В Тольятти мониторинг будет публиковаться в газете "Городские ведомости".
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно