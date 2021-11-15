В Самарской области начали мониторинг цен на социально значимые продукты

В понедельник, 15 ноября, в ходе еженедельного оперативного совещания главы муниципалитетов Самарской области отчитались о мониторинге цен на социально значимые продукты в магазинах.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров поручил провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, "борщевой набор", овощи и другие категории продуктов в крупнейших торговых сетях и оптовых компаниях, а также проанализировать ситуацию по запасам продовольствия.

Он предложил публиковать мониторинг цен на товары от сельхозпроизводителей на ярмарках, а также цен в крупных торговых сетях в муниципальных СМИ и на информационных ресурсах местных администраций.

Сегодня руководители администраций муниципальных образований доложили о том, как исполняют это поручение. Информацию о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в торговых объектах районные власти начали публиковать в муниципальных СМИ.

Городские власти в выходные размещали эти данные на электронных ресурсах, с этой недели данные мониторинга начнут публиковаться и в печатных изданиях. С завтрашнего дня о ценах на продукты в областном центре можно будет узнать на страницах "Самарской газеты". В Тольятти мониторинг будет публиковаться в газете "Городские ведомости".