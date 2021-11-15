16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров о темпах распространения коронавируса: "Есть предпосылки выйти на плато" В Самарской области начали мониторинг цен на социально значимые продукты Дмитрий Азаров поручил организовать круглосуточное патрулирование в Подгорах для защиты от пожаров Театр "Грань" отметил 50-летие премьерой Дмитрий Азаров: "Только работая в одной команде, мы сможем победить COVID-19"

Губернатор Власть и политика

В Самарской области начали мониторинг цен на социально значимые продукты

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 15 ноября, в ходе еженедельного оперативного совещания главы муниципалитетов Самарской области отчитались о мониторинге цен на социально значимые продукты в магазинах.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров поручил провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, "борщевой набор", овощи и другие категории продуктов в крупнейших торговых сетях и оптовых компаниях, а также проанализировать ситуацию по запасам продовольствия.

Он предложил публиковать мониторинг цен на товары от сельхозпроизводителей на ярмарках, а также цен в крупных торговых сетях в муниципальных СМИ и на информационных ресурсах местных администраций.

Сегодня руководители администраций муниципальных образований доложили о том, как исполняют это поручение. Информацию о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в торговых объектах районные власти начали публиковать в муниципальных СМИ.

Городские власти в выходные размещали эти данные на электронных ресурсах, с этой недели данные мониторинга начнут публиковаться и в печатных изданиях. С завтрашнего дня о ценах на продукты в областном центре можно будет узнать на страницах "Самарской газеты". В Тольятти мониторинг будет публиковаться в газете "Городские ведомости".

Гид потребителя

Последние комментарии

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Ghost Master 26 октября 2021 04:21 Дмитрий Азаров: "Широкое общественное обсуждение проекта бюджета позволит сделать его более качественным"

Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

Алиса Сычева 20 октября 2021 07:07 Ведущие IT-компании региона будут привлекаться при разработке стратегических для Самарской области проектов

Класснно

Ольга Бабельчук 03 августа 2021 12:13 Дмитрий Азаров попросил от ГИБДД жестких мер к подрядчику развязки в Тольятти

и правильно

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5