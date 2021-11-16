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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

ТРК "Московский" переформатируют в аутлет молл LETOUT

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На месте ТРК "Московский" в Самаре откроется аутлет молл LETOUT. Об этом сообщили в холдинге "Глобал Вижн", команде которого в управление был передан ТРК.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Открытие LETOUT запланировано на 18 декабря. Он станет самым крупным аутлет моллом в Поволжье.

Как рассказали в "Глобал Вижн", масштабная реконцепция стартовала с ребрендинга осенью этого года, а формат "аутлета" был выбран исходя из современных запросов потребителей.

"LETOUT станет первым в Поволжье профессиональным аутлет-центром, объединяющим как локальные, так и федеральные и международные бренды", - отметили в холдинге. 

Общая площадь молла составляет 154 тыс. кв. м, из них 79 тыс. кв.м отведены под магазины с товарами разных категорий и скидками до 70% круглый год без ожидания сезонных распродаж. Первые магазины — Sinsay, Gloria Jeans и дисконт-центр "Спортмастер" встретят покупателей 18 декабря. Еще раньше, 10 декабря, откроется супермаркет "Перекресток". Многочисленные открытия запланированы и на 2022 год. 

"Ключевое преобразование заключается в наполнении LETOUT новыми форматами не только по части шопинга. Помимо магазинов-аутлетов, в 2022 году здесь откроется масштабный оздоровительный аквакомплекс "Самарские термы", представляющий интерес не только для жителей Самарской области, но и соседних регионов. Отдельное внимание будет уделено наполнению и оформлению зон общего пользования и фудкорта", - обещают в "Глобал вижн".

Сейчас в LETOUT уже сформирована мощная развлекательная инфраструктура: океанариум, фитнес, батутный парк, детский развлекательный комплекс, картинг и кинотеатр.

"Глобал вижн" всегда следует современным запросам потребителей, и жители Самары знают об этом на примере нашего семейного торгового комплекса "Амбар". ТРК "Московский" — культовый для рынка коммерческой недвижимости проект, и мы с большим уважением относимся к его прошлому и отчетливо видим его будущее — перспективное, интересное и под новым именем LETOUT АУТЛЕТ МОЛЛ. Запуск проекта — хорошие новости как для жителей ближайших районов, так и для всех тех, кто любит качественный выгодный шопинг и развлечения", — прокомментировали в холдинге.

ТРК "Московский" - первый в Самаре крупный торговый центр. Был построен в 1996 г. компанией "Виктора и Ко" Виктора Суркова. "Глобал вижн" - холдинг его сына Геннадия Суркова, который управляет ТЦ "Амбар" и "ГудʼОк", а также реализует проект жилой застройки - макрорайон "Амград".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?

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Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?

John Nameless 22 октября 2021 14:36 Самарская компания сорвала строительство космического локатора в Московской области

позорище то какое ёкэлэмэнэ

Андрей Черкасов 30 сентября 2021 16:21 Проект высотки "Радамиры" на пр. Карла Маркса забрал Трансгруз

Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.

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