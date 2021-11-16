В Самарской области будут судить женщину за смерть годовалой дочери

В понедельник, 15 ноября, в суд Красноармейского района Самарской области направили уголовное дело женщины, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и в причинении смерти по неосторожности малолетней дочери (ч.1 ст. 109 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал прокурор Красноармейского района Роман Суханкин.

По версии следствия, мать девочки, родившейся 6 апреля 2020 г., знала, что девочка нуждается в постоянном медицинском наблюдении из-за врожденного заболевания нервной системы. При этом мать не обеспечивала ребенку ежемесячные и плановые медосмотры. Также девочка не получала лекарства, которые требовались ей ежедневно. В результате у ребенка развился "рахит", от которого она 7 апреля 2021 г. скончалась в Красноармейской ЦРБ.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. 15 ноября его направили для рассмотрения в суд.

Как отметил Роман Суханкин, в случае признания женщины виновной, ей грозит до двух лет лишения свободы.