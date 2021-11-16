В Самарской области будут судить женщину за смерть годовалой дочери

В понедельник, 15 ноября, в суд Красноармейского района Самарской области направили уголовное дело женщины, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и в причинении смерти по неосторожности малолетней дочери (ч.1 ст. 109 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал прокурор Красноармейского района Роман Суханкин.
По версии следствия, мать девочки, родившейся 6 апреля 2020 г., знала, что девочка нуждается в постоянном медицинском наблюдении из-за врожденного заболевания нервной системы. При этом мать не обеспечивала ребенку ежемесячные и плановые медосмотры. Также девочка не получала лекарства, которые требовались ей ежедневно. В результате у ребенка развился "рахит", от которого она 7 апреля 2021 г. скончалась в Красноармейской ЦРБ.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. 15 ноября его направили для рассмотрения в суд.
Как отметил Роман Суханкин, в случае признания женщины виновной, ей грозит до двух лет лишения свободы.
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?