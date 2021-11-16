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Автопром Машиностроение

Более 1700 Lada Vesta направлены на службу в ДПС в регионы России

ТОЛЬЯТТИ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 1700 автомобилей Lada Vesta отправились на службу в ДПС различных российских регионов. Автомобили были доработаны в соответствии с требованиями заказчика: нанесена специальная цветографическая схема, установлена сигнально-громкоговорящая установка со световой панелью, комплекс видеорегистрации кругового видеонаблюдения, а также другое оборудование, обеспечивающее надежную работу специальных систем автомобиля.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

В патрульных Vesta размещены дополнительные розетки 12В и USB-порты, а также специальные органайзеры в багажном отделении.

Директор по корпоративным продажам АО "АВТОВАЗ" Виталий Осипов: "Государственные службы приобретают различные модели Lada. В последнее время поставлена крупная партия автомобилей для медиков, осуществлены поставки и для Почты России. Автомобили Vesta, являясь одним из лидеров российского рынка легковых автомобилей, особенно востребованы у силовых и специальных ведомств. Автомобили работают и в полиции, и в подразделениях МО РФ. Надежность, динамика, управляемость Lada Vesta, ее удобный салон — это важные составляющие для успешного несения службы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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