Более 1700 Lada Vesta направлены на службу в ДПС в регионы России

Более 1700 автомобилей Lada Vesta отправились на службу в ДПС различных российских регионов. Автомобили были доработаны в соответствии с требованиями заказчика: нанесена специальная цветографическая схема, установлена сигнально-громкоговорящая установка со световой панелью, комплекс видеорегистрации кругового видеонаблюдения, а также другое оборудование, обеспечивающее надежную работу специальных систем автомобиля.

В патрульных Vesta размещены дополнительные розетки 12В и USB-порты, а также специальные органайзеры в багажном отделении.

Директор по корпоративным продажам АО "АВТОВАЗ" Виталий Осипов: "Государственные службы приобретают различные модели Lada. В последнее время поставлена крупная партия автомобилей для медиков, осуществлены поставки и для Почты России. Автомобили Vesta, являясь одним из лидеров российского рынка легковых автомобилей, особенно востребованы у силовых и специальных ведомств. Автомобили работают и в полиции, и в подразделениях МО РФ. Надежность, динамика, управляемость Lada Vesta, ее удобный салон — это важные составляющие для успешного несения службы".