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Федеральная власть Власть и политика

Председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

ГРОЗНЫЙ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший председатель городского суда Новокуйбышевска Алексей Сорокин, подавший в отставку на фоне коррупционного скандала, планирует стать судьей Верховного суда Чечни. Он уже получил рекомендацию Квалификационной коллегии судей республики и ждет указа президента о назначении.

На ситуацию обратили внимание телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"ККС Чеченской Республики рекомендовала Сорокина в нарушение статьи 5-6 Закона «О статусе судей», согласно которой судья в отставке свыше трёх лет может претендовать на должность только после сдачи экзамена на должность судьи. Уже постфактум в спешном порядке Сорокин сдавал экзамен в Грозном", - пишет "ВЧК-ОГПУ".

Александр Хинштейн в своем телеграм-канале свою очередь напомнил обстоятельства, при которых Сорокин подал в отставку, "чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности".

"Сорокин экстренно ушел в отставку после задержания его друга, начальника ИК-3 А.Гурьянова. Полковник Гурьянов (ныне осужден) получал деньги за содействие в условно-досрочном освобождении осуждённых, а А.Сорокин лично (!) эти решения выносил. В ходе следствия лица, передававшие Гурьянову деньги, прямо показывали, что он называл Сорокина, как своего подельника. Это отражено и в материалах судебного следствия", - написал депутат и выразил уверенность, что в администрации президента разберутся в ситуации.

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