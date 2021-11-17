"Вейстбокс" закупит для Самары более 1200 мусорных баков на 22 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии выбрал подрядчика, который приобретет металлические сетчатые мусоросборники с пластиковой крышкой, укомплектованной козырьком. Контейнеры предназначены для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Начальная цена контракта составляла 22,85 млн рублей. На торги заявился всего один участник — ООО "Вейстбокс". Компания предложила свои услуги по максимальной цене контракта. По условиям договора, нужно будет предоставить в пользование городу 1203 контейнера (по 19 тыс. рублей за штуку) до 10 декабря 2021 г. Победитель торгов должен будет осуществить поставку на склад на ул. Мориса Тореза.

В техзадании отмечается, что контейнеры должны соответствовать следующим габаритам: 1200-1390 мм (длина) х 1050 — 1150 мм (ширина) х 1300 — 1650 мм (высота). Нужно закупить желтые емкости с металлическим корпусом "трапециевидной формы, окрашенным порошковой краской" на четырех "обрезиненных поворотных колесах". При этом два передних колеса должны быть снабжены тормозами.

Напомним, в начале октября стало известно, что Самарской области выделено более 28 млн рублей из федеральной казны на приобретение мусорных контейнеров для раздельного сбора ТКО.

В начале ноября стало известно об изменении порядка раздельного накопления ТКО в Самаре. В частности, контейнеры будут промаркированы по видам отходов, а для сухого перерабатываемого мусора будут использоваться сетчатые контейнеры желтого цвета.