"Вейстбокс" закупит для Самары более 1200 мусорных баков на 22 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии выбрал подрядчика, который приобретет металлические сетчатые мусоросборники с пластиковой крышкой, укомплектованной козырьком. Контейнеры предназначены для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Начальная цена контракта составляла 22,85 млн рублей. На торги заявился всего один участник — ООО "Вейстбокс". Компания предложила свои услуги по максимальной цене контракта. По условиям договора, нужно будет предоставить в пользование городу 1203 контейнера (по 19 тыс. рублей за штуку) до 10 декабря 2021 г. Победитель торгов должен будет осуществить поставку на склад на ул. Мориса Тореза.
В техзадании отмечается, что контейнеры должны соответствовать следующим габаритам: 1200-1390 мм (длина) х 1050 — 1150 мм (ширина) х 1300 — 1650 мм (высота). Нужно закупить желтые емкости с металлическим корпусом "трапециевидной формы, окрашенным порошковой краской" на четырех "обрезиненных поворотных колесах". При этом два передних колеса должны быть снабжены тормозами.
Напомним, в начале октября стало известно, что Самарской области выделено более 28 млн рублей из федеральной казны на приобретение мусорных контейнеров для раздельного сбора ТКО.
В начале ноября стало известно об изменении порядка раздельного накопления ТКО в Самаре. В частности, контейнеры будут промаркированы по видам отходов, а для сухого перерабатываемого мусора будут использоваться сетчатые контейнеры желтого цвета.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.