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Кредит наличными банка "Открытие" вновь назван одним из самых выгодных на рынке

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" вошел в тройку банков с лучшими условиями по кредиту наличными в октябре 2021 года, по версии финансового маркетплейса "Выберу.ру". А с ноября клиенты "Открытия" могут получить необходимую сумму на еще более выгодных условиях.

Аналитики "Выберу.ру" проанализировали предложения 50 крупнейших банков по объемам розничного кредитования и рассчитали топ-20 наиболее выгодных заемщикам вариантов потребительского кредита. При составлении рейтинга прежде всего рассматривались размер процентной ставки и полная стоимость кредита. В расчет включались сумма ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок. Кроме того, аналитики учитывали надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, необходимость и стоимость личного страхования, условия досрочного погашения, отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность оформления онлайн и набор дополнительных сервисов.

По всем этим параметрам кредит банка "Открытие" вошел в тройку лучших на рынке.

С ноября банк "Открытие" предлагает своим заемщикам еще более выгодные условия кредитования — единую ставку 5,9% годовых*. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2,5% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

"Наш кредит наличными уже не первый раз признаётся одним из лучших на рынке. Мы постоянно совершенствуем условия и делаем кредитный продукт максимально привлекательным для заемщиков. Уверены, что кредит по единой ставке 5,9% годовых позволит нашим клиентам воплотить в жизнь самые заветные мечты", — говорит Михаил Чамров, лидер трайба "Необеспеченное кредитование" банка "Открытие".

Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты. Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.

*с учетом страхования

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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