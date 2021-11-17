Жителям Самарской области напомнили о необходимости уплатить налоги

В Самарской области завершилась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2020 год. Уведомления направлены в адрес всех самарцев, владеющих объектами налогообложения.

Пользователям "Личного кабинета" налоговые уведомления выгружены в сервис в электронном виде и на бумаге направлены не будут. Остальные налоговые уведомления направлены самарцам через почтовые отделения связи по адресу места прописки (регистрации).

Не направляются уведомления в адрес налогоплательщиков в случае наличия у них налоговой льготы, налогового вычета или переплаты по налогу, которые полностью освобождают владельца объекта от уплаты налога.

В соответствии с налоговым законодательством рассылка налоговых уведомлений завершается не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов, то есть до 1 ноября. Если у налогоплательщика отсутствует льгота или переплата по налогам, а налоговое уведомление так и не поступило, то получить его можно в любой налоговой инспекции или в МФЦ.

Оплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря 2021 года. Получить дополнительную информацию можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.